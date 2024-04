Stundenlanger Einsatz für die Feuerwehren in Auen bei Schiefling. Bei der Schiffsanlegestelle war bereits am Mittwoch ein privates Boot in Schieflage geraten und drohte, im Wörthersee unterzugehen. Am Donnerstag rückten schließlich vier Feuerwehren aus, um das barrierefreie Boot zu bergen. Auch die Taucher der Berufsfeuerwehr Klagenfurt standen im Einsatz, sie leisteten Assistenzhilfe. „Es war ein langwieriger und schwieriger Einsatz“, sagt Pressesprecher Wolfgang Germ. Spezielle Ballone wurden an dem Boot befestigt. So gelang es, dieses wieder zu heben. Danach wurde das Wasser aus dem Boot gepumpt.

Alarmiert wurden die Freiwilligen Feuerwehren Schiefling, Krumpendorf und Velden sowie die Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Die Hauptwache Klagenfurt übernahm in dieser Zeit die Bereitschaft.