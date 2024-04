Der Bruder (40) eines der Hauptverdächtigen im Mordfall an dem serbischen Mädchen Danka, ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden in einer Gefängniszelle in der Stadt Bor verstorben. Das teilte die serbische Polizei am Sonntag mit. Der Bruder und der Vater (73) von einem der zwei Männer, die Danka getötet haben sollen, wurden am Samstag verhaftet. Über sie wurde eine 48-stündige Untersuchungshaft verhängt.

Sie sollen die Leiche des Mädchens am 28. März von einer Mülldeponie in Banjsko Polje, wo sie am 26. März abgelegt wurde, an einen unbekannten Ort gebracht haben. Seit vier Tagen wird nach Danka gesucht. Bisher ohne Erfolg. Derzeit konzentriere sich die Suche auf drei unterschiedliche Orte, so das Innenministerium am Sonntagvormittag.

Zum Todesfall des 40-Jährigen in der Untersuchungshaft teilte die Polizei mit: „Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen durch Polizeibeamte und Ärzte im Gesundheitszentrum im Bor verstarb der Mann am Sonntag um 3.10 Uhr. Die Ärzte stellten einen natürlichen Tod fest“. Die Oberstaatsanwaltschaft in Zaječar wurde informiert und ordnete zur Feststellung der Todesursache eine Autopsie des Leichnams in Belgrad an.