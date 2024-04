Nächtlicher Schock für eine Freundesrunde: Mehrere Personen im Alter zwischen 20 und 45 Jahren waren in der Nacht auf Freitag in einer angemieteten Werkstatt auf einem Hofgelände in der Gemeinde Liebenfels (Bezirk St. Veit an der Glan) zusammengekommen. Gegen Mitternacht verließ ein 21-jähriger Klagenfurter die Werkstatt, um seine Notdurft zu verrichten.

Mann bewusstlos aufgefunden

Als dieser dann längere Zeit nicht zurückgekehrt war, begannen seine Freunde ihn zu suchen. Sie konnten den jungen Mann gegen 3.00 Uhr bewusstlos hinter einem Traktor auf dem Gelände finden. Augenscheinlich war er dort zuvor über eine fünf Meter hohe Mauer auf den Betonboden hinabgestürzt. Der Verletzte wurde von Rettung und Notarzt vor Ort erstversorgt und anschließend ins Klinikum Klagenfurt überstellt.