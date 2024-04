Auf der Tauernautobahn (A10) laufen noch bis Ende Juni umfassende Sanierungsarbeiten. Eine Röhre des Tauerntunnels ist gesperrt, in der zweiten herrscht Gegenverkehr. Da die Badesaison bevorsteht, werden auf der Strecke in den Süden lange Staus befürchtet. Mit einer ungewöhnlichen Alternative wartet jetzt die Großglockner Hochalpenstraßen AG (Grohag) gemeinsam mit der Kärnten Werbung und der Kärnten Card auf: Sie bieten die Ausflugsstraße über den höchsten Berg Österreichs als Ausweichroute an. Dort wird für Urlauber, die in einem Beherbergungsbetrieb in Kärnten gebucht haben, ein eigener Sondertarif eingeführt: für Pkw zahlt man 33 statt 43, für Motorräder 26,50 statt 33 Euro. Wer eine entsprechende Buchungsbestätigung vorweisen kann, bekommt den Rabatt. Die Aktion gilt bis Ende Juni und ab 10. September.