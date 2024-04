Zu einem Erdrutsch ist es am Ostermontag gegen 6 Uhr früh auf der Autobahn A 23, die von Udine nach Tarvis führt, gekommen. Wie die Zeitung „Il Piccolo“ in ihrer Online-Ausgabe berichtet, wurde der Abschnitt zwischen Carnia und Pontebba in beide Richtungen gesperrt. Drei Fahrzeuge sollen beschädigt worden sein. Meldungen über Verletzte liegen bislang nicht vor. Im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren von Tarvis und Gemona. Der intensive Regen der Vorwoche soll zu dem Erdrutsch geführt haben, berichtet die Zeitung.

Aufgrund des Erdrutsches kommt es auch zu Verzögerungen im Osterreiseverkehr. Wer Richtung Udine fährt, muss bei Pontebba abfahren und bei Carnia wieder auf die Autobahn auffahren.