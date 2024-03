Die Kärntner Sportfamilie trauert um Kurt W. Steiner, der beim Allgemeinen Sportverband Österreich (ASVÖ) und beim Kärntner Landesverband rund 40 Jahre als Funktionär tätig war. Er verstarb im 80. Lebensjahr.

Wie der ASVÖ Kärnten auf seiner Homepage schildert, fand der sportlich interessierte Kurt Steiner (geboren am 7. Juni 1944) früh zum organisierten Sport. Als Allroundsportler im Eishockey, Rudern, Segelfliegen, Judo, Segeln, Tauchen und Tennis war er von Beginn an bei Kärntner ASVÖ-Vereinen aktiv und damit seine künftige Funktionärstätigkeit für den Verband schon früh vorgezeichnet.

„Ab 1981 bekleidete er im ASVÖ Kärnten unterschiedliche Funktionen als Landesfachwart, Rechnungsprüfer, Finanzreferent, Schriftführer und Vizepräsident, bis er 2007 von der Generalversammlung zum Präsidenten gewählt und 2011 und 2015 für jeweils weitere vier Jahre einstimmig in seiner Funktion bestätigt wurde“, erklärt der ASVÖ.

Damit vertrat Kurt Steiner, der von der Lehre bis zur Pensionierung in der Kärntner Druckerei tätig war, über zwölf Jahre die Interessen der Kärntner Mitgliedsvereine und des Kärntner Sports in den Bundesgremien des ASVÖ, in der Österreichischen Bundes-Sportorganisation und weiteren sportrelevanten Institutionen. Von 2009 bis 2017 wurde er für Österreich in die ENGSO, die europäische Vereinigung nicht-staatlicher Sportorganisationen, entsandt.

Großes Goldenes Ehrenzeichen

Im Jahr 2019 erhielt Steiner das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Kärnten. Landeshauptmann Peter Kaiser und Landessportdirektor Arno Arthofer würdigten am Dienstag in einer Aussendung seine vielfachen Verdienste um den Sport und drücken den Angehörigen ihre Anteilnahme aus. „Kurt Steiner hat unglaublich viel für den Sport in Kärnten getan. Sein Ehrenamt hat er immer mit hoher Professionalität, Fleiß und Wertschätzung ausgeübt. Kurt Steiner war mit Herzblut für den Sport, die Vereine, die Sportlerinnen und Sportler im Einsatz und ein verlässlicher Partner“, so Kaiser und Arthofer unisono. „Kurt Steiner ging es auch immer darum, Vereine sowie Sportlerinnen und Sportler aller Sportarten gleichermaßen gerecht zu fördern“, sagt Arthofer. So habe er als Präsident auch die Beteiligung des ASVÖ Kärnten an Gesundheits-, Schul- und Breitensportprojekten forciert.