Alexandra Hölbling (52) aus Ferlach, Obfrau des Vereins „Selbsthilfegruppe Epilepsie Kärnten“, wurde mit einer Autoimmunerkrankung geboren. In der Pubertät fingen die epileptischen Anfälle an. Mittlerweile wurde sie medikamentös richtig eingestellt und ist symptomfrei. Die meisten Menschen kennen nur den früher als „Grand Mal“ bekannten sogenannten Tonisch-klonischen Anfall, die dramatischste Form. Doch die Krankheit hat tausend Gesichter, ist wie ein Chamäleon. „Kein Epileptiker ist gleich, jeder muss einzeln betrachtet werden.“ Dementsprechend andere Bedürfnisse haben die Betroffenen, so ungleich sieht auch ihr Alltagsleben aus.