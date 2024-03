Der ehemalige Referent in der Schadensabteilung einer Versicherung und Betriebsleiter in einem Betrieb für Lkw wurde am 2. November 1942 in Villach geboren. 1991 zog es ihn in die Politik, von diesem Jahr bis 1997 war Klamt als Stadtrat in Villach tätig, wo er sich insbesondere als Umweltreferent einen Namen zu machen wusste. Anschließend war er noch als Mitglied des Gemeinderates von Villach und Vorsitzender des Tourismusausschusses aktiv.

Erster Bundesratspräsident der FPÖ

Am 30. Oktober 2000 wurde der Freiheitliche als Kärntner Vertreter in den Bundesrat entsandt, zwischen dem 1. Jänner 2001 und dem 30. Juni desselben Jahres war er sogar dessen Präsident. Damit war er auch der erste Bundesratspräsident aus den Reihen der FPÖ seit deren Parteigründung. Bis zum Jahr 2004 gehörte er dem Bundesrat an.

Im 82. Lebensjahr schloss Klamt am Sonntag für immer die Augen. Er wird am 5. April um 13.00 Uhr in der Zeremonienhalle am Zentralfriedhof Villach verabschiedet. Die Möglichkeit zur persönlichen Abschiednahme besteht zuvor am Donnerstag, dem 4. April, von 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr, in der Aufbahrungshalle am Zentralfriedhof Villach.