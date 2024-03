Verletzungen an der Schulter erlitt ein deutscher Gleitschirmflieger Montagabend im Gemeindegebiet von Kartitsch in Osttirol. Der 45-Jährige startete gegen 17.30 Uhr von Obertilliach über Kartitsch nach Sillian. Im Gemeindegebiet von Kartitsch zwischen Dorfberg (2115 Meter Seehöhe) und der Bergstation des Dorfbergliftes wurde der Paragleiter aufgrund der Thermik auf den nordseitigen Hang gedrückt und verlor rasch an Höhe.

Der Versuch einer Außenlandung misslang und der Paragleiter stürzte aus rund 20 Metern auf eine schneebedeckte Wiese. Er zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades an der Schulter zu und wurde ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.