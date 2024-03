Verkehrsunfall in der Nacht auf Sonntag auf der St. Kanzianer Landesstraße (L 116): Gegen 1.15 Uhr war ein 18-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land mit einem Pkw in Richtung Tainach unterwegs. In einer Rechtskurve verlor der Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug, kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit der Leitplanke einer Brücke.

Durch den Unfall wurde ein 17-jähriger Insasse unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins UKH Klagenfurt eingeliefert. Der Lenker selbst, sowie zwei weitere Insassen, blieben unverletzt. Ein Alkotest verlief negativ. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Die L 116 wurde für die Dauer der Aufräum- bzw. Abschlepparbeiten kurzzeitig gesperrt. Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr Stein im Jauntal mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften.