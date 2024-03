Ein Unfall hat sich Samstagnachmittag bei Forstarbeiten in einem Waldstück in der Gemeinde Techelsberg ereignet. Dabei wurde eine 79-jährige Frau schwer verletzt. Zwei Männer (34 und 35 Jahre alt) waren gegen 13.45 Uhr dabei, eine circa 25 Meter hohe Kiefer umzuschneiden. Als der Baum fiel, entdeckten sie plötzlich eine Spaziergängerin, die hinter einer Baumgruppe hervortrat. „Sie schrien ihr entgegen, dass der Baum fällt, worauf die Frau einige Meter in die Fallrichtung des Baumes lief“, hieß es am Abend vonseiten der Polizei.

Die 79-Jährige wurde von einem Ast des Baumes getroffen und erlitt schwere Verletzungen. Die beiden Männer leisteten Erste Hilfe und wählten den Notruf. Die Frau wurde von der Besatzung des Rettungshubschraubers C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Im Einsatz stand auch die FF Töschling.