Kein Ski-, sondern ein Arbeitsunfall hat sich am Donnerstag auf dem Nassfeld ereignet. Gegen 13.30 Uhr war dort ein 50-jähriger Mitarbeiter der Liftgesellschaft mit Arbeiten an einem etwa drei Meter hohen Stahlrahmen beschäftigt. Aus bisher unbekannter Ursache rutschte der Mann auf der Leiter aus und blieb bei dem Sturz mit seiner linken Hand an der Leiter hängen.

Dabei zog er sich laut Polizei schwere Verletzungen im Bereich der linken Hand zu. Ein Arbeiskollege fand den Verletzten und setzte die Rettungskette in Gang. Der 50-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung vom Rettungshubschrauber ARA-3 ins UKH Klagenfurt geflogen.