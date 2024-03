Wer in den nächsten Tagen nachts von Kärnten nach Udine fahren will, muss Umwege in Kauf nehmen. Denn wie das italienische Nachrichtenportal Friuli Oggi berichtet, ist die Autobahn A23 zwischen Tarvis und Udine noch bis einschließlich der Nacht von Freitag auf Samstag jeweils von 21 bis 6 Uhr gesperrt.

Grund sind Wartungsarbeiten an den Beleuchtungsanlagen, die in diesem Bereich derzeit durchgeführt werden. Gearbeitet wird an der Strecke zwischen Carnia und Pontebba in Richtung Tarvisi. Örtliche Umleitungen wurden eingerichtet. Autofahrer können etwa auf Höhe Bahnhof Carnia abfahren und danach die SS52 Carnica und die SS13 Pontebbana nehmen, um auf Höhe Bahnhof Pontebba wieder auf die A23 aufzufahren.