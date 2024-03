Wüste Szenen spielten sich in der Nacht auf Sonntag vor dem Kultursaal in Mühldorf, Bezirk Spittal an der Drau, ab. Ein stark alkoholisierter 19-jähriger Mann aus dem Bezirk trat und sprang kurz vor 0.45 Uhr mehrmals gegen ein dort geparktes Taxi. Der Wagen wurde durch die Attacken des jungen Mannes an mehreren Stellen beschädigt. Der Taxilenker alarmierte sofort die Polizei.

Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Beamten wurde der 19-Jährige laut Polizeibericht zusehends aggressiver. Er schlug und trat die einschreitenden Polizeibeamten. Ein Polizist erlitt dadurch leichte Verletzungen. Der 19-Jährige wurde vorübergehend festgenommen. Ein Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung beim 19-Jährigen. Der Oberkärntner wird auf freiem Fuße der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt.