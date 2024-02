Als eine 22-jährige Frau aus dem Bezirk Villach-Land am Sonntag in den frühen Morgenstunden um 4.15 Uhr in Klagenfurt Richtung Bahnhof ging, wurde sie von einem unbekannten Autofahrer angesprochen. Er bot an, sie in seinem Auto mitzunehmen. Die Frau willigte ein und stieg ins Fahrzeug.

Während der Autofahrt berührte der Mann die 22-Jährige jedoch gegen ihren Willen mehrmals unsittlich. Nachdem die Frau lautstark um Hilfe gerufen hatte, zerrte er sie auf der B 83 in Pörtschach am Wörthersee aus dem Wagen und fuhr davon.

Hinweise erbeten

Die Frau beschreibt den Unbekannten folgendermaßen: Er ist zwischen 28 und 35 Jahre alt, hat einen ausländischen Akzent, ist von schmaler Statur und zwischen 150 und 160 Zentimeter groß. Sein blaues Auto hat vermutlich ein Villacher Kennzeichen, es handelte sich um eine kleinere Limousine, ein älteres Modell.

Zeugen werden gebeten, Hinweise der Polizeiinspektion Pörtschach unter der Telefonnummer 059 133-21 14 zu melden.