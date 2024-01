Ungewöhnliche Folge eines dringenden Bedürfnisses: Ein Kärntner (63) muss sich am Montag vor dem Landesverwaltungsgericht (LVwG) Steiermark verantworten wegen einer mutmaßlichen Anstandsverletzung, wie der ORF Steiermark berichtet. Dem 63-Jährigen wird vorgeworfen, in eine Wiese uriniert zu haben.

Dabei wurde er beobachtet, angezeigt und erhielt von der Bezirkshauptmannschaft Leibnitz eine Geldstrafe. Und weil der Kärntner gegen die Strafe Einspruch erhob, landete der Fall vor dem LVwG. Dieses muss jetzt darüber entscheiden, ob das Verhalten „mit den allgemeinen Grundsätzen der Schicklichkeit im Einklang steht“. Kommt das Gericht zum Schluss, öffentliches Urinieren ist eine Anstandsverletzung, droht dem 63-Jährigen eine Geldstrafe von bis zu 2000 Euro.

Mann stürmte aus Bürogebäude

Zugetragen hat sich der Vorfall laut ORF nach einem Ausflug in die Südsteiermark. Der Kärntner soll an einem öffentlichen Ort in die Wiese gepinkelt haben. In seiner Einvernahme gab der Mann an, dass es weit entfernt von der Hauptstraße und er vom eigenen Fahrzeug verdeckt gewesen sei. In unmittelbarer Nähe habe sich, so der 63-Jährige, nur eine Bauruine und etwas weiter entfernt ein Bürogebäude befunden. Und während der Kärntner urinierte, sei aus diesem Gebäude ein Mann auf ihn zugestürmt und habe zu schimpfen begonnen. Das vorläufige Ende des Streits war dann die eingangs erwähnte Anzeige bei der Polizei.