Unverletzt überstanden haben am Montag gegen 6 Uhr zwei junge Sanitäter einen Unfall mit dem Rettungsfahrzeug. Der 24-jährige Lenker kam in Frantschach-St. Gertraud auf einem abfallenden Straßenstück infolge von Eisbildung ins Schleudern, wodurch das Fahrzeug umstürzte und seitlich auf der Fahrbahn zu liegen kam. Mit im Wagen saß eine 26 Jahre alte Kollegin. Am Rettungsfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz stand, neben den Beamten der PI Wolfsberg, die FF St. Gertraud mit 3 Fahrzeugen und 15 Kameraden