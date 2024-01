Spektakulärer Unfall in Klagenfurt: Am Donnerstag, gegen 12:30 Uhr, kam es bei einer Kreuzung in der Landeshauptstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem im Einsatz befindlichen und mit Blaulicht und Folgetonhorn fahrenden Rettungsfahrzeug und einem Pkw. Dieser wurde von einer Frau (34) aus dem Bezirk Feldkirchen gelenkt, die bei der Kollision leicht verletzt wurde. Die 34-Jährige von einem anderen Rettungsfahrzeug in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Der Lenker (37) des Rettungsfahrzeuges blieb unverletzt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.