Das Video sorgt seit Mittwochabend in Sozialen Medien für Aufsehen. Gepostet wurde es im Instagram-Kanal von klagenfurt_elite. Darauf zu sehen ist ein Luchs, der einen Fuchs reißt. Passiert sein soll der ungewöhnliche Vorfall in Kärnten, wie ein User schreibt. Weitere Orts- und Zeitangaben gibt es nicht.

Dafür kennt Gerald Muralt, Wildbiologe in der Kärntner Jägerschaft, nicht nur das Video, sondern auch Details: „Die Aufnahme stamm nicht aus Kärnten, sondern aus der Slowakei.“ Er kenne das Video schon seit ein paar Wochen und habe darüber mit einem Luchsexperten gesprochen. Und dieser hat das Rätsel rasch gelöst.

Dass in Kärnten Luchse auf Füchse treffen, ist durchaus möglich, so Muralt. „Füchse haben wir überall, Luchse hingegen nur ganz wenige.“ Dass es aber zu einem Kampf zwischen den beiden Tieren kommt, ist eher unwahrscheinlich. „Der Fuchs ist nicht die Hauptbeute des Luchses.“ Und wenn doch gekämpft wird? Dann habe ein Luchs eindeutig Vorteile, so der Wildbiologe.

Gar nicht außergewöhnlich ist es, dass man derzeit Füchse in Kärnten sieht. Auch an Orten, wo man sie nicht vermutet. „Ich bekomme regelmäßig Anrufe aus der Stadt Klagenfurt, wo Menschen berichten, dass sie Füchse sehen, etwa bei Mülltonnen“, sagt Muralt. Die häufigste Frage an den Experten in diesem Zusammenhang: „Hat der Fuchs Tollwut?“ Das kann Muralt klar beantworten: „Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit haben die Tiere keine Tollwut, Kärnten ist tollwutfrei.“

Fuchs an der Schnellstraße

Auch an stark befahrenen Straßen, wie der Klagenfurter Schnellstraße, und am helllichten Tag gibt es Fuchssichtungen. Eine Erklärung liefert wiederum der Wildbiologe: „Wir haben derzeit Ranzzeit bei den Füchsen.“ In der Ranz, der Paarungszeit, suchen die Rüden nach paarungsbereiten Weibchen (Fähen). Dafür verlassen die Tiere häufig das heimische Revier und legen dabei weite Strecken zurück.

Das Luchs-reißt-Fuchs-Video ist das jüngste einer Serie spektakulärer Wildtier-Aufnahmen, die mutmaßlich in Kärnten gefilmt wurden. Im Dezember sorgte das Video eines Bären, der angeblich am Wurzenpass einen Hirsch reißt, für Aufsehen. Doch auch dieser Film stammte nicht aus Kärnten, sondern ebenfalls aus der Slowakei.