Neben Schweinderln und Hufeisen werden jedes Jahr zu Silvester auch Mini-Rauchfangkehrer als Glücksbringer verschenkt. Denn schon im Mittelalter galten sie als Glücksboten. Wer die echten Rauchfangkehrer berührt oder am Knopf der Kleidung dreht, der hat im neuen Jahr viel Glück, so heißt es. Für Bundespräsident Alexander van der Bellen und seine Gattin Doris Schmidauer kam das Glück heuer aus Kärnten. Und zwar in Person von Innungsmeister Michael Verderber und Innungsmeister-Stellvertreter Bernhard Gritsch. Sie überbrachten dem Staatsoberhaupt die besten Wünsche für 2024 - und einen Korb mit Kärntner Schmankerln.

Laut Wirtschaftskammer sei es seit vielen Jahren Tradition, dass die Landesinnungen der Rauchfangkehrer diese Neujahrsgrüße in der Hofburg in Wien überbringen. Und dieses Mal war Kärnten an der Reihe. Van der Bellen betonte die Bedeutung der Branche für Sicherheit und Brandschutz und dass Kärnten dieses Jahr zu Weihnachten eine besondere Rolle zukommt, zumal auch der Christbaum in der Hofburg aus Kärnten, nämlich aus Bad Eisenkappel, stammt.