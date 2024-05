Schwere Zeiten für Prinzessin Tatiana von Griechenland (43). Seit dem 18. Mai ist ihr Stiefbruder Attilio Brillembourg spurlos verschwunden. Das Los Angeles County Sheriff‘s Department wendete sich via X (vormals Twitter) an die Öffentlichkeit, um Hinweise auf den Verbleib des 53-Jährigen zu erhalten. Er war zuletzt in Malibu (Kalifornien) - bekleidet mit einem blauen Hemd und grauer Hose - gesehen worden. Attilio Brillembourg ist der Sohn vom Mann von Tatianas Mutter Marie Blanche Bierlein (69).

Auch seine Stiefschwester Tatiana hat nun öffentlich auf ihrem Instagram-Account die Sorge um ihren Stiefbruder geteilt. In emotionalen Worten bedankt sie sich darin für die Nachrichten aus aller Welt und bittet weiterhin um Unterstützung auf der Suche nach Attilio.

„Vor zehn Tagen ist mein Bruder, unser Bruder Atti, verschwunden“, schreibt Tatiana auf Instagram. „Ich möchte meine tiefste Dankbarkeit für die überwältigenden Botschaften der Liebe und Unterstützung zum Ausdruck bringen und für all die Menschen, die Tag und Nacht nach ihm gesucht haben. Die Suche nach unserem Bruder, der zuletzt in Malibu, Kalifornien, gesehen wurde, bedeutet uns sehr viel. Ihre Gedanken und Gebete waren eine Quelle der Kraft für unsere Familie. Wir bitten Sie um Ihre weitere Unterstützung. Jede noch so kleine Information, die Sie uns geben können, kann etwas bewirken. Wir danken Ihnen aus tiefstem Herzen.“

Erst im April hatten Prinzessin Tatiana und Prinz Nikolaos bekannt gegeben, von nun an getrennte Wege zu gehen. Sie galten mehr als ein Jahrzehnt als eines der royalen Traumpaare. „Diese Entscheidung wurde mit großer Sorgfalt und gegenseitigem Respekt getroffen und spiegelt die Tiefe ihrer Wertschätzung füreinander und die gemeinsamen Momente wider, die sie miteinander geteilt haben. Ihre zukünftigen Interaktionen werden weiterhin von denselben Grundsätzen geleitet sein, während sie in eine Beziehung übergehen, die auf einer starken Freundschaft basiert“. Gemeinsame Kinder hat das ehemalige Paar nicht.