Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Manfred Haimbuchner © APA/EXPA/JFK

Der oberösterreichische LHStv. und FPÖ-Vizebundesparteichef Manfred Haimbuchner hat in der Causa Ischgl am Dienstag laut über die Möglichkeit eines Untersuchungsausschusses nachgedacht. Er will die politische Mitverantwortung für das "Desaster" rund um den Ausbruch von Infektionen in Ischgl und Umgebung auch auf Bundesebene geklärt wissen.

Mehr zum Thema Corona in der Steiermark Mehr als 500 Steirer positiv getestet, zwei Drittel der Steirer bleiben immer daheim

Hirschmann-Affäre Wenn sich ein Abgeordneter in dieser Notsituation vergisst, soll er auch sein Mandat vergessen

Wildon Ärger über nicht angekündigte Asylwerber

Blog aus Brüssel EU-Kommission ruft Länder auf, Grenzen für den Warenverkehr zu lockern

Gefährdung von Menschenleben

Die FPÖ stehe zu einem nationalen Schulterschluss, aber nicht "für das Zudecken von etwaigem verantwortungslosem Handeln", betonte Haimbuchner in einer Aussendung. "Wir werden uns im Nachgang dieser Krise sehr genau anschauen müssen, wer zu welchem Zeitpunkt welchen Wissensstand hatte und wann und warum welche Aktion gesetzt oder unterlassen wurde." Es gehe hier um die Gefährdung von Menschenleben. "Da gab es in dieser Republik schon wegen weniger einen Untersuchungsausschuss."