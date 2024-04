Ein schockierender Vorfall ereignete sich, als Unbekannte ein Seil in einem Hochseilgarten zwei Meter über dem Boden abschnitten. Die Folgen waren verheerend, wie die örtliche Polizei im bayerischen Pfronten berichtete.

Eine 20-jährige Trainerin wurde am Ostersonntag schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Der Vorfall ereignete sich, als sie am Samstag einem Kind in einem acht Meter hohen Parcours zu Hilfe eilte. Als sie dann versuchte, zurück auf den Boden zu gelangen, seilte sie sich an dem zu kurz geschnittenen Seil ab. Unwissentlich konnte sie nicht sehen, dass das Seil manipuliert worden war.

Die Trainerin erlitt schwere Verletzungen an beiden Handgelenken und musste sofort ärztlich versorgt werden. Die Polizeiinspektion Füssen hat Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet und bittet dringend um Zeugenaussagen, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.