Über Zwillinge

Zwillinge sind die Kommunikatoren des Tierkreises. Ihr wacher Geist und ihre Neugier treiben sie dazu, ständig Neues zu lernen und zu entdecken. Sie sind gesellig, witzig und können sich mühelos an verschiedene soziale Situationen anpassen. Die duale Natur der Zwillinge bedeutet, dass sie oft verschiedene Seiten eines Themas gleichzeitig sehen können. Sie langweilen sich schnell und brauchen ständige geistige Stimulation, um glücklich zu sein.