Löwe
7. Okt. 2026
23.07.–22.08.
Dein Tagesmantra
„Wachstum braucht Geduld und Vertrauen“
Power-Emoji
Zugang zu verborgenen Möglichkeiten
„Öffne die Türen, die vor dir liegen“
Liebe
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Gesundheit
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Erfolg
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Glücks-Emoji
Du hältst den Schlüssel in der Hand
Achtung
Sei sanft mit dir selbst
Deine Tagesfarbe
Distel
Sanftmut und Heilung
#D8BFD8
Über Löwe
Der Löwe ist der König des Tierkreises und strahlt natürliche Autorität und Charisma aus. Menschen dieses Zeichens lieben es, im Mittelpunkt zu stehen und andere mit ihrer Großzügigkeit und Wärme zu beeindrucken. Sie sind kreativ, leidenschaftlich und haben ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Löwen sind loyale Freunde und Partner, die ihre Liebsten mit Hingabe beschützen. Ihr Stolz kann manchmal übermäßig erscheinen, aber ihr großes Herz macht dies mehr als wett.
Charaktereigenschaften
Glückszahlen
Glückstag
Sonntag
Glücksfarbe
Gold