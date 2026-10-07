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Löwe

7. Okt. 2026

Löwe

23.07.–22.08.

🔥 Feuer 🪐 Sonne

Dein Tagesmantra

„Wachstum braucht Geduld und Vertrauen“

Power-Emoji

🗝️

Zugang zu verborgenen Möglichkeiten

„Öffne die Türen, die vor dir liegen“

Liebe

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Gesundheit

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Erfolg

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Glücks-Emoji

🗝️

Du hältst den Schlüssel in der Hand

Achtung

🪞

Sei sanft mit dir selbst

Deine Tagesfarbe

Distel

Sanftmut und Heilung

#D8BFD8

Über Löwe

Der Löwe ist der König des Tierkreises und strahlt natürliche Autorität und Charisma aus. Menschen dieses Zeichens lieben es, im Mittelpunkt zu stehen und andere mit ihrer Großzügigkeit und Wärme zu beeindrucken. Sie sind kreativ, leidenschaftlich und haben ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Löwen sind loyale Freunde und Partner, die ihre Liebsten mit Hingabe beschützen. Ihr Stolz kann manchmal übermäßig erscheinen, aber ihr großes Herz macht dies mehr als wett.

Charaktereigenschaften

SelbstbewusstKreativGroßzügigCharismatisch

Glückszahlen

131019

Glückstag

Sonntag

Glücksfarbe

Gold

Beste Partnerzeichen

Widder WidderSchütze SchützeZwillinge ZwillingeWassermann Wassermann
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