Über Löwe

Der Löwe ist der König des Tierkreises und strahlt natürliche Autorität und Charisma aus. Menschen dieses Zeichens lieben es, im Mittelpunkt zu stehen und andere mit ihrer Großzügigkeit und Wärme zu beeindrucken. Sie sind kreativ, leidenschaftlich und haben ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Löwen sind loyale Freunde und Partner, die ihre Liebsten mit Hingabe beschützen. Ihr Stolz kann manchmal übermäßig erscheinen, aber ihr großes Herz macht dies mehr als wett.