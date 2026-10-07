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Schütze

7. Okt. 2026

Schütze

22.11.–21.12.

🔥 Feuer 🪐 Jupiter

Dein Tagesmantra

„Im Chaos liegt die Ordnung verborgen“

Power-Emoji

🧿

Schutz vor negativen Energien

„Vertraue auf höhere Kräfte“

Liebe

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Gesundheit

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Erfolg

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Glücks-Emoji

🎶

Das Leben spielt dein Lied

Achtung

🎭

Schaue hinter die Fassaden

Deine Tagesfarbe

Distel

Sanftmut und Heilung

#D8BFD8

Über Schütze

Der Schütze ist der Abenteurer und Philosoph des Tierkreises. Menschen dieses Zeichens haben einen unstillbaren Durst nach Wissen und neuen Erfahrungen. Sie sind optimistisch, ehrlich und haben einen großartigen Sinn für Humor. Schützen lieben ihre Freiheit über alles und fühlen sich eingeengt durch zu viele Verpflichtungen. Sie sind idealistisch und streben nach höheren Wahrheiten, was sie zu großartigen Lehrern und Mentoren macht.

Charaktereigenschaften

OptimistischFreiheitsliebendAbenteuerlustigPhilosophisch

Glückszahlen

37912

Glückstag

Donnerstag

Glücksfarbe

Lila

Beste Partnerzeichen

Widder WidderLöwe LöweWaage WaageWassermann Wassermann
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