Schütze
7. Okt. 2026
22.11.–21.12.
Dein Tagesmantra
„Im Chaos liegt die Ordnung verborgen“
Power-Emoji
Schutz vor negativen Energien
„Vertraue auf höhere Kräfte“
Liebe
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Gesundheit
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Erfolg
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Glücks-Emoji
Das Leben spielt dein Lied
Achtung
Schaue hinter die Fassaden
Deine Tagesfarbe
Distel
Sanftmut und Heilung
#D8BFD8
Über Schütze
Der Schütze ist der Abenteurer und Philosoph des Tierkreises. Menschen dieses Zeichens haben einen unstillbaren Durst nach Wissen und neuen Erfahrungen. Sie sind optimistisch, ehrlich und haben einen großartigen Sinn für Humor. Schützen lieben ihre Freiheit über alles und fühlen sich eingeengt durch zu viele Verpflichtungen. Sie sind idealistisch und streben nach höheren Wahrheiten, was sie zu großartigen Lehrern und Mentoren macht.
Charaktereigenschaften
Glückszahlen
Glückstag
Donnerstag
Glücksfarbe
Lila