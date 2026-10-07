Über Schütze

Der Schütze ist der Abenteurer und Philosoph des Tierkreises. Menschen dieses Zeichens haben einen unstillbaren Durst nach Wissen und neuen Erfahrungen. Sie sind optimistisch, ehrlich und haben einen großartigen Sinn für Humor. Schützen lieben ihre Freiheit über alles und fühlen sich eingeengt durch zu viele Verpflichtungen. Sie sind idealistisch und streben nach höheren Wahrheiten, was sie zu großartigen Lehrern und Mentoren macht.