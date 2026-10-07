Widder
7. Okt. 2026
21.03.–19.04.
Dein Tagesmantra
„Deine Energie folgt deiner Aufmerksamkeit“
Power-Emoji
Zielgerichtetheit und Präzision
„Visiere dein Ziel an und lass los“
Liebe
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Gesundheit
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Erfolg
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Glücks-Emoji
Metamorphose - du wirst, wer du sein sollst
Achtung
Handle bewusst und überlegt
Deine Tagesfarbe
Babyblau
Frieden und Gelassenheit
#87CEEB
Über Widder
Der Widder ist das erste Zeichen des Tierkreises und verkörpert den Geist des Neuanfangs. Menschen, die unter diesem Zeichen geboren wurden, sind natürliche Anführer mit einer unerschöpflichen Energie und Leidenschaft. Sie sind bekannt für ihren Mut, ihre Direktheit und ihren Pioniergeist. Widder gehen Herausforderungen frontal an und lassen sich nicht so leicht entmutigen. Ihre impulsive Natur kann manchmal zu voreiligen Entscheidungen führen, aber ihr Enthusiasmus und ihre Begeisterungsfähigkeit sind ansteckend.
Charaktereigenschaften
Glückszahlen
Glückstag
Dienstag
Glücksfarbe
Rot