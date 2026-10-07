Über Widder

Der Widder ist das erste Zeichen des Tierkreises und verkörpert den Geist des Neuanfangs. Menschen, die unter diesem Zeichen geboren wurden, sind natürliche Anführer mit einer unerschöpflichen Energie und Leidenschaft. Sie sind bekannt für ihren Mut, ihre Direktheit und ihren Pioniergeist. Widder gehen Herausforderungen frontal an und lassen sich nicht so leicht entmutigen. Ihre impulsive Natur kann manchmal zu voreiligen Entscheidungen führen, aber ihr Enthusiasmus und ihre Begeisterungsfähigkeit sind ansteckend.