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Widder

7. Okt. 2026

Widder

21.03.–19.04.

🔥 Feuer 🪐 Mars

Dein Tagesmantra

„Deine Energie folgt deiner Aufmerksamkeit“

Power-Emoji

🏹

Zielgerichtetheit und Präzision

„Visiere dein Ziel an und lass los“

Liebe

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Gesundheit

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Erfolg

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Glücks-Emoji

🦋

Metamorphose - du wirst, wer du sein sollst

Achtung

⚠️

Handle bewusst und überlegt

Deine Tagesfarbe

Babyblau

Frieden und Gelassenheit

#87CEEB

Über Widder

Der Widder ist das erste Zeichen des Tierkreises und verkörpert den Geist des Neuanfangs. Menschen, die unter diesem Zeichen geboren wurden, sind natürliche Anführer mit einer unerschöpflichen Energie und Leidenschaft. Sie sind bekannt für ihren Mut, ihre Direktheit und ihren Pioniergeist. Widder gehen Herausforderungen frontal an und lassen sich nicht so leicht entmutigen. Ihre impulsive Natur kann manchmal zu voreiligen Entscheidungen führen, aber ihr Enthusiasmus und ihre Begeisterungsfähigkeit sind ansteckend.

Charaktereigenschaften

MutigEnergischEntschlossenImpulsiv

Glückszahlen

1817

Glückstag

Dienstag

Glücksfarbe

Rot

Beste Partnerzeichen

Löwe LöweSchütze SchützeZwillinge ZwillingeWassermann Wassermann
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