Wassermann
7. Okt. 2026
20.01.–18.02.
Dein Tagesmantra
„Alles ist verbunden, nichts ist zufällig“
Power-Emoji
Intuition und verborgenes Wissen
„Höre auf die Stimme der Nacht“
Liebe
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Gesundheit
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Erfolg
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Glücks-Emoji
Der Gipfel wartet auf dich
Achtung
Lass Dampf ab, bevor es knallt
Deine Tagesfarbe
Rosa
Sanftheit und Liebe
#FCBAD3
Über Wassermann
Der Wassermann ist der Visionär und Rebell des Tierkreises. Menschen dieses Zeichens denken außerhalb der Box und haben oft Ideen, die ihrer Zeit voraus sind. Sie sind unabhängig, intellektuell und haben ein starkes Bewusstsein für soziale Gerechtigkeit. Wassermänner schätzen ihre Individualität und respektieren die der anderen. Sie können manchmal emotional distanziert wirken, aber sie kümmern sich zutiefst um das Wohl der Menschheit als Ganzes.
Charaktereigenschaften
Glückszahlen
Glückstag
Samstag
Glücksfarbe
Türkis