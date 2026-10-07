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Wassermann

7. Okt. 2026

Wassermann

20.01.–18.02.

💨 Luft 🪐 Uranus

Dein Tagesmantra

„Alles ist verbunden, nichts ist zufällig“

Power-Emoji

🌙

Intuition und verborgenes Wissen

„Höre auf die Stimme der Nacht“

Liebe

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Gesundheit

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Erfolg

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Glücks-Emoji

🏔️

Der Gipfel wartet auf dich

Achtung

🌋

Lass Dampf ab, bevor es knallt

Deine Tagesfarbe

Rosa

Sanftheit und Liebe

#FCBAD3

Über Wassermann

Der Wassermann ist der Visionär und Rebell des Tierkreises. Menschen dieses Zeichens denken außerhalb der Box und haben oft Ideen, die ihrer Zeit voraus sind. Sie sind unabhängig, intellektuell und haben ein starkes Bewusstsein für soziale Gerechtigkeit. Wassermänner schätzen ihre Individualität und respektieren die der anderen. Sie können manchmal emotional distanziert wirken, aber sie kümmern sich zutiefst um das Wohl der Menschheit als Ganzes.

Charaktereigenschaften

UnabhängigOriginellHumanitärVisionär

Glückszahlen

471122

Glückstag

Samstag

Glücksfarbe

Türkis

Beste Partnerzeichen

Zwillinge ZwillingeWaage WaageWidder WidderSchütze Schütze
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