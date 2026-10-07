Über Wassermann

Der Wassermann ist der Visionär und Rebell des Tierkreises. Menschen dieses Zeichens denken außerhalb der Box und haben oft Ideen, die ihrer Zeit voraus sind. Sie sind unabhängig, intellektuell und haben ein starkes Bewusstsein für soziale Gerechtigkeit. Wassermänner schätzen ihre Individualität und respektieren die der anderen. Sie können manchmal emotional distanziert wirken, aber sie kümmern sich zutiefst um das Wohl der Menschheit als Ganzes.