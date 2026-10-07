Waage
7. Okt. 2026
23.09.–22.10.
Dein Tagesmantra
„In der Stille findest du Antworten“
Power-Emoji
Führung und inneres Licht
„Folge deinem eigenen Stern“
Liebe
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Gesundheit
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Erfolg
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Glücks-Emoji
Liebe gibt und empfängt
Achtung
Warte mit wichtigen Entscheidungen
Deine Tagesfarbe
Mintgrün
Erfrischung und Neubeginn
#95E1D3
Über Waage
Die Waage strebt nach Balance und Harmonie in allen Lebensbereichen. Menschen dieses Zeichens sind natürliche Diplomaten mit einem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit und Fairness. Sie sind gesellig, charmant und haben ein besonderes Auge für Ästhetik und Schönheit. Waagen haben die Gabe, verschiedene Perspektiven zu verstehen und Konflikte zu lösen. Ihre Unentschlossenheit kann manchmal frustrierend sein, aber sie rührt von dem Wunsch her, die bestmögliche Entscheidung für alle zu treffen.
Charaktereigenschaften
Glückszahlen
Glückstag
Freitag
Glücksfarbe
Rosa