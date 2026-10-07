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Waage

7. Okt. 2026

Waage

23.09.–22.10.

💨 Luft 🪐 Venus

Dein Tagesmantra

„In der Stille findest du Antworten“

Power-Emoji

Führung und inneres Licht

„Folge deinem eigenen Stern“

Liebe

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Gesundheit

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Erfolg

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Glücks-Emoji

💝

Liebe gibt und empfängt

Achtung

🌫️

Warte mit wichtigen Entscheidungen

Deine Tagesfarbe

Mintgrün

Erfrischung und Neubeginn

#95E1D3

Über Waage

Die Waage strebt nach Balance und Harmonie in allen Lebensbereichen. Menschen dieses Zeichens sind natürliche Diplomaten mit einem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit und Fairness. Sie sind gesellig, charmant und haben ein besonderes Auge für Ästhetik und Schönheit. Waagen haben die Gabe, verschiedene Perspektiven zu verstehen und Konflikte zu lösen. Ihre Unentschlossenheit kann manchmal frustrierend sein, aber sie rührt von dem Wunsch her, die bestmögliche Entscheidung für alle zu treffen.

Charaktereigenschaften

DiplomatischHarmoniebedürftigFairCharmant

Glückszahlen

461315

Glückstag

Freitag

Glücksfarbe

Rosa

Beste Partnerzeichen

Zwillinge ZwillingeWassermann WassermannSchütze SchützeLöwe Löwe
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