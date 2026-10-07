Über Waage

Die Waage strebt nach Balance und Harmonie in allen Lebensbereichen. Menschen dieses Zeichens sind natürliche Diplomaten mit einem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit und Fairness. Sie sind gesellig, charmant und haben ein besonderes Auge für Ästhetik und Schönheit. Waagen haben die Gabe, verschiedene Perspektiven zu verstehen und Konflikte zu lösen. Ihre Unentschlossenheit kann manchmal frustrierend sein, aber sie rührt von dem Wunsch her, die bestmögliche Entscheidung für alle zu treffen.