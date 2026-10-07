Über Stier

Der Stier ist bekannt für seine Beständigkeit und seinen praktischen Verstand. Menschen dieses Zeichens schätzen Sicherheit, Komfort und die schönen Dinge des Lebens. Sie sind äußerst loyal und zuverlässig, können aber auch stur sein, wenn sie einmal eine Entscheidung getroffen haben. Stiere haben eine besondere Verbindung zur Natur und zur Kunst. Sie arbeiten hart, um sich ein komfortables Leben aufzubauen, und genießen es, die Früchte ihrer Arbeit zu ernten.