Stier
7. Okt. 2026
20.04.–20.05.
Dein Tagesmantra
„In der Stille findest du Antworten“
Power-Emoji
Dualität und Vielseitigkeit
„Spiele deine verschiedenen Rollen bewusst“
Liebe
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Gesundheit
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Erfolg
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Glücks-Emoji
Verborgene Schätze werden sichtbar
Achtung
Wärme dich an positiven Gedanken
Deine Tagesfarbe
Maigrün
Hoffnung und Erneuerung
#98FB98
Über Stier
Der Stier ist bekannt für seine Beständigkeit und seinen praktischen Verstand. Menschen dieses Zeichens schätzen Sicherheit, Komfort und die schönen Dinge des Lebens. Sie sind äußerst loyal und zuverlässig, können aber auch stur sein, wenn sie einmal eine Entscheidung getroffen haben. Stiere haben eine besondere Verbindung zur Natur und zur Kunst. Sie arbeiten hart, um sich ein komfortables Leben aufzubauen, und genießen es, die Früchte ihrer Arbeit zu ernten.
Charaktereigenschaften
Glückszahlen
Glückstag
Freitag
Glücksfarbe
Grün