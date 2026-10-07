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Stier

7. Okt. 2026

Stier

20.04.–20.05.

🌍 Erde 🪐 Venus

Dein Tagesmantra

„In der Stille findest du Antworten“

Power-Emoji

🎭

Dualität und Vielseitigkeit

„Spiele deine verschiedenen Rollen bewusst“

Liebe

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Gesundheit

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Erfolg

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Glücks-Emoji

💎

Verborgene Schätze werden sichtbar

Achtung

🧊

Wärme dich an positiven Gedanken

Deine Tagesfarbe

Maigrün

Hoffnung und Erneuerung

#98FB98

Über Stier

Der Stier ist bekannt für seine Beständigkeit und seinen praktischen Verstand. Menschen dieses Zeichens schätzen Sicherheit, Komfort und die schönen Dinge des Lebens. Sie sind äußerst loyal und zuverlässig, können aber auch stur sein, wenn sie einmal eine Entscheidung getroffen haben. Stiere haben eine besondere Verbindung zur Natur und zur Kunst. Sie arbeiten hart, um sich ein komfortables Leben aufzubauen, und genießen es, die Früchte ihrer Arbeit zu ernten.

Charaktereigenschaften

BeständigGeduldigZuverlässigSinnlich

Glückszahlen

26912

Glückstag

Freitag

Glücksfarbe

Grün

Beste Partnerzeichen

Jungfrau JungfrauSteinbock SteinbockKrebs KrebsFische Fische
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