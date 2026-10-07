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Jungfrau

7. Okt. 2026

Jungfrau

23.08.–22.09.

🌍 Erde 🪐 Merkur

Dein Tagesmantra

„Deine Energie folgt deiner Aufmerksamkeit“

Power-Emoji

🦁

Mut und königliche Präsenz

„Brülle und zeige deine Stärke“

Liebe

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Gesundheit

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Erfolg

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Glücks-Emoji

🦊

Sei heute besonders clever

Achtung

🧊

Wärme dich an positiven Gedanken

Deine Tagesfarbe

Frühlingsgrün

Wachstum und Vitalität

#B8E994

Über Jungfrau

Die Jungfrau ist bekannt für ihre analytischen Fähigkeiten und ihren Blick für Details. Menschen dieses Zeichens streben nach Perfektion und sind äußerst gewissenhaft in allem, was sie tun. Sie sind hilfsbereite und zuverlässige Freunde, die immer einen praktischen Rat parat haben. Jungfrauen haben einen scharfen Verstand und eine methodische Herangehensweise an Probleme. Obwohl sie manchmal zu kritisch sein können, kommt dies aus einem echten Wunsch heraus, zu helfen und zu verbessern.

Charaktereigenschaften

AnalytischPraktischHilfsbereitPerfektionistisch

Glückszahlen

5141523

Glückstag

Mittwoch

Glücksfarbe

Beige

Beste Partnerzeichen

Stier StierSteinbock SteinbockKrebs KrebsSkorpion Skorpion
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