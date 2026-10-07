Jungfrau
7. Okt. 2026
23.08.–22.09.
Dein Tagesmantra
„Deine Energie folgt deiner Aufmerksamkeit“
Power-Emoji
Mut und königliche Präsenz
„Brülle und zeige deine Stärke“
Liebe
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Gesundheit
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Erfolg
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Glücks-Emoji
Sei heute besonders clever
Achtung
Wärme dich an positiven Gedanken
Deine Tagesfarbe
Frühlingsgrün
Wachstum und Vitalität
#B8E994
Über Jungfrau
Die Jungfrau ist bekannt für ihre analytischen Fähigkeiten und ihren Blick für Details. Menschen dieses Zeichens streben nach Perfektion und sind äußerst gewissenhaft in allem, was sie tun. Sie sind hilfsbereite und zuverlässige Freunde, die immer einen praktischen Rat parat haben. Jungfrauen haben einen scharfen Verstand und eine methodische Herangehensweise an Probleme. Obwohl sie manchmal zu kritisch sein können, kommt dies aus einem echten Wunsch heraus, zu helfen und zu verbessern.
Charaktereigenschaften
Glückszahlen
Glückstag
Mittwoch
Glücksfarbe
Beige