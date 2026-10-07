Über Jungfrau

Die Jungfrau ist bekannt für ihre analytischen Fähigkeiten und ihren Blick für Details. Menschen dieses Zeichens streben nach Perfektion und sind äußerst gewissenhaft in allem, was sie tun. Sie sind hilfsbereite und zuverlässige Freunde, die immer einen praktischen Rat parat haben. Jungfrauen haben einen scharfen Verstand und eine methodische Herangehensweise an Probleme. Obwohl sie manchmal zu kritisch sein können, kommt dies aus einem echten Wunsch heraus, zu helfen und zu verbessern.