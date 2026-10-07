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Skorpion

7. Okt. 2026

Skorpion

23.10.–21.11.

💧 Wasser 🪐 Pluto

Dein Tagesmantra

„Alles ist verbunden, nichts ist zufällig“

Power-Emoji

🔥

Transformation und Leidenschaft

„Brenne für deine Träume“

Liebe

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Gesundheit

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Erfolg

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Glücks-Emoji

⚖️

Heute geht es um Ausgewogenheit

Achtung

⛈️

Suche Schutz und warte ab

Deine Tagesfarbe

Lavendel

Intuition und Spiritualität

#AA96DA

Über Skorpion

Der Skorpion ist das intensivste Zeichen des Tierkreises. Menschen dieses Zeichens erleben Emotionen tiefer als die meisten anderen und haben eine magnetische Ausstrahlung. Sie sind extrem loyal, aber erwarten die gleiche Loyalität im Gegenzug. Skorpione haben eine natürliche Fähigkeit, verborgene Wahrheiten aufzudecken und gehen jedem Geheimnis auf den Grund. Ihre Leidenschaft und Entschlossenheit machen sie zu mächtigen Verbündeten und formidablen Gegnern.

Charaktereigenschaften

LeidenschaftlichTiefgründigEntschlossenGeheimnisvoll

Glückszahlen

8111822

Glückstag

Dienstag

Glücksfarbe

Dunkelrot

Beste Partnerzeichen

Krebs KrebsFische FischeStier StierJungfrau Jungfrau
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