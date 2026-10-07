Über Skorpion

Der Skorpion ist das intensivste Zeichen des Tierkreises. Menschen dieses Zeichens erleben Emotionen tiefer als die meisten anderen und haben eine magnetische Ausstrahlung. Sie sind extrem loyal, aber erwarten die gleiche Loyalität im Gegenzug. Skorpione haben eine natürliche Fähigkeit, verborgene Wahrheiten aufzudecken und gehen jedem Geheimnis auf den Grund. Ihre Leidenschaft und Entschlossenheit machen sie zu mächtigen Verbündeten und formidablen Gegnern.