Skorpion
7. Okt. 2026
23.10.–21.11.
Dein Tagesmantra
„Alles ist verbunden, nichts ist zufällig“
Power-Emoji
Transformation und Leidenschaft
„Brenne für deine Träume“
Liebe
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Gesundheit
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Erfolg
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Glücks-Emoji
Heute geht es um Ausgewogenheit
Achtung
Suche Schutz und warte ab
Deine Tagesfarbe
Lavendel
Intuition und Spiritualität
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Über Skorpion
Der Skorpion ist das intensivste Zeichen des Tierkreises. Menschen dieses Zeichens erleben Emotionen tiefer als die meisten anderen und haben eine magnetische Ausstrahlung. Sie sind extrem loyal, aber erwarten die gleiche Loyalität im Gegenzug. Skorpione haben eine natürliche Fähigkeit, verborgene Wahrheiten aufzudecken und gehen jedem Geheimnis auf den Grund. Ihre Leidenschaft und Entschlossenheit machen sie zu mächtigen Verbündeten und formidablen Gegnern.
Charaktereigenschaften
Glückszahlen
Glückstag
Dienstag
Glücksfarbe
Dunkelrot