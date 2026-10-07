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Fische

7. Okt. 2026

Fische

19.02.–20.03.

💧 Wasser 🪐 Neptun

Dein Tagesmantra

„Der Weg entsteht beim Gehen“

Power-Emoji

🗝️

Zugang zu verborgenen Möglichkeiten

„Öffne die Türen, die vor dir liegen“

Liebe

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Gesundheit

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Erfolg

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Glücks-Emoji

🌹

Klassische Romantik blüht

Achtung

🕸️

Halte die Dinge einfach

Deine Tagesfarbe

Sonnengelb

Optimismus und Freude

#FFE194

Über Fische

Die Fische sind das einfühlsamste und spirituellste Zeichen des Tierkreises. Menschen dieses Zeichens haben eine außergewöhnliche Intuition und eine tiefe Verbindung zu den Emotionen anderer. Sie sind kreativ, künstlerisch und haben oft eine lebhafte Vorstellungskraft. Fische sind mitfühlend und selbstlos, manchmal bis zur Selbstaufgabe. Ihre verträumte Natur kann sie manchmal weltfremd erscheinen lassen, aber ihre Weisheit und ihr Verständnis sind unübertroffen.

Charaktereigenschaften

EinfühlsamKreativSpirituellTräumerisch

Glückszahlen

391215

Glückstag

Donnerstag

Glücksfarbe

Meeresgrün

Beste Partnerzeichen

Krebs KrebsSkorpion SkorpionStier StierSteinbock Steinbock
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