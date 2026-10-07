Über Fische

Die Fische sind das einfühlsamste und spirituellste Zeichen des Tierkreises. Menschen dieses Zeichens haben eine außergewöhnliche Intuition und eine tiefe Verbindung zu den Emotionen anderer. Sie sind kreativ, künstlerisch und haben oft eine lebhafte Vorstellungskraft. Fische sind mitfühlend und selbstlos, manchmal bis zur Selbstaufgabe. Ihre verträumte Natur kann sie manchmal weltfremd erscheinen lassen, aber ihre Weisheit und ihr Verständnis sind unübertroffen.