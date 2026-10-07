Fische
7. Okt. 2026
19.02.–20.03.
Dein Tagesmantra
„Der Weg entsteht beim Gehen“
Power-Emoji
Zugang zu verborgenen Möglichkeiten
„Öffne die Türen, die vor dir liegen“
Liebe
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Gesundheit
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Erfolg
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Glücks-Emoji
Klassische Romantik blüht
Achtung
Halte die Dinge einfach
Deine Tagesfarbe
Sonnengelb
Optimismus und Freude
#FFE194
Über Fische
Die Fische sind das einfühlsamste und spirituellste Zeichen des Tierkreises. Menschen dieses Zeichens haben eine außergewöhnliche Intuition und eine tiefe Verbindung zu den Emotionen anderer. Sie sind kreativ, künstlerisch und haben oft eine lebhafte Vorstellungskraft. Fische sind mitfühlend und selbstlos, manchmal bis zur Selbstaufgabe. Ihre verträumte Natur kann sie manchmal weltfremd erscheinen lassen, aber ihre Weisheit und ihr Verständnis sind unübertroffen.
Charaktereigenschaften
Glückszahlen
Glückstag
Donnerstag
Glücksfarbe
Meeresgrün