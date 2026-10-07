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Krebs

7. Okt. 2026

Krebs

21.06.–22.07.

💧 Wasser 🪐 Mond

Dein Tagesmantra

„Jeder Moment trägt eine Botschaft“

Power-Emoji

💧

Fließende Anpassung und Reinigung

„Geh mit dem Fluss des Lebens“

Liebe

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Gesundheit

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Erfolg

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Glücks-Emoji

🌪️

Wirbelnde Veränderungen im Anmarsch

Achtung

💔

Schütze dein Herz mit Bedacht

Deine Tagesfarbe

Frühlingsgrün

Wachstum und Vitalität

#B8E994

Über Krebs

Der Krebs ist das fürsorglichste Zeichen des Tierkreises. Menschen dieses Zeichens sind tief emotional und stark mit ihrer Familie und ihrem Zuhause verbunden. Sie haben eine ausgeprägte Intuition und können die Gefühle anderer gut wahrnehmen. Krebse sind loyal und beschützend gegenüber ihren Liebsten. Obwohl sie nach außen manchmal eine harte Schale zeigen, sind sie im Inneren sehr sensibel und romantisch.

Charaktereigenschaften

FürsorglichEmotionalIntuitivBeschützend

Glückszahlen

231520

Glückstag

Montag

Glücksfarbe

Silber

Beste Partnerzeichen

Skorpion SkorpionFische FischeStier StierJungfrau Jungfrau
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