Über Krebs

Der Krebs ist das fürsorglichste Zeichen des Tierkreises. Menschen dieses Zeichens sind tief emotional und stark mit ihrer Familie und ihrem Zuhause verbunden. Sie haben eine ausgeprägte Intuition und können die Gefühle anderer gut wahrnehmen. Krebse sind loyal und beschützend gegenüber ihren Liebsten. Obwohl sie nach außen manchmal eine harte Schale zeigen, sind sie im Inneren sehr sensibel und romantisch.