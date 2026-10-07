Krebs
7. Okt. 2026
21.06.–22.07.
Dein Tagesmantra
„Jeder Moment trägt eine Botschaft“
Power-Emoji
Fließende Anpassung und Reinigung
„Geh mit dem Fluss des Lebens“
Liebe
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Gesundheit
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Erfolg
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Glücks-Emoji
Wirbelnde Veränderungen im Anmarsch
Achtung
Schütze dein Herz mit Bedacht
Deine Tagesfarbe
Frühlingsgrün
Wachstum und Vitalität
#B8E994
Über Krebs
Der Krebs ist das fürsorglichste Zeichen des Tierkreises. Menschen dieses Zeichens sind tief emotional und stark mit ihrer Familie und ihrem Zuhause verbunden. Sie haben eine ausgeprägte Intuition und können die Gefühle anderer gut wahrnehmen. Krebse sind loyal und beschützend gegenüber ihren Liebsten. Obwohl sie nach außen manchmal eine harte Schale zeigen, sind sie im Inneren sehr sensibel und romantisch.
Charaktereigenschaften
Glückszahlen
Glückstag
Montag
Glücksfarbe
Silber