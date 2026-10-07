Über Steinbock

Der Steinbock ist das Zeichen der Ambition und Disziplin. Menschen dieses Zeichens setzen sich hohe Ziele und arbeiten unermüdlich daran, sie zu erreichen. Sie sind praktisch, verantwortungsbewusst und haben einen starken Sinn für Tradition und Familie. Steinböcke mögen auf den ersten Blick reserviert wirken, aber unter ihrer ernsten Oberfläche verbirgt sich ein trockener Humor und tiefe Loyalität. Sie altern wie guter Wein – mit der Zeit werden sie oft lockerer und lebensfreudiger.