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Steinbock

7. Okt. 2026

Steinbock

22.12.–19.01.

🌍 Erde 🪐 Saturn

Dein Tagesmantra

„Dein Stern leuchtet auch hinter Wolken“

Power-Emoji

Führung und inneres Licht

„Folge deinem eigenen Stern“

Liebe

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Gesundheit

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Erfolg

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Glücks-Emoji

🦊

Sei heute besonders clever

Achtung

🕸️

Halte die Dinge einfach

Deine Tagesfarbe

Sonnengelb

Optimismus und Freude

#FFE194

Über Steinbock

Der Steinbock ist das Zeichen der Ambition und Disziplin. Menschen dieses Zeichens setzen sich hohe Ziele und arbeiten unermüdlich daran, sie zu erreichen. Sie sind praktisch, verantwortungsbewusst und haben einen starken Sinn für Tradition und Familie. Steinböcke mögen auf den ersten Blick reserviert wirken, aber unter ihrer ernsten Oberfläche verbirgt sich ein trockener Humor und tiefe Loyalität. Sie altern wie guter Wein – mit der Zeit werden sie oft lockerer und lebensfreudiger.

Charaktereigenschaften

EhrgeizigDiszipliniertVerantwortungsbewusstAusdauernd

Glückszahlen

481322

Glückstag

Samstag

Glücksfarbe

Braun

Beste Partnerzeichen

Stier StierJungfrau JungfrauSkorpion SkorpionFische Fische
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