Steinbock
7. Okt. 2026
22.12.–19.01.
Dein Tagesmantra
„Dein Stern leuchtet auch hinter Wolken“
Power-Emoji
Führung und inneres Licht
„Folge deinem eigenen Stern“
Liebe
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Gesundheit
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Erfolg
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Glücks-Emoji
Sei heute besonders clever
Achtung
Halte die Dinge einfach
Deine Tagesfarbe
Sonnengelb
Optimismus und Freude
#FFE194
Über Steinbock
Der Steinbock ist das Zeichen der Ambition und Disziplin. Menschen dieses Zeichens setzen sich hohe Ziele und arbeiten unermüdlich daran, sie zu erreichen. Sie sind praktisch, verantwortungsbewusst und haben einen starken Sinn für Tradition und Familie. Steinböcke mögen auf den ersten Blick reserviert wirken, aber unter ihrer ernsten Oberfläche verbirgt sich ein trockener Humor und tiefe Loyalität. Sie altern wie guter Wein – mit der Zeit werden sie oft lockerer und lebensfreudiger.
Charaktereigenschaften
Glückszahlen
Glückstag
Samstag
Glücksfarbe
Braun