Im Rahmen des Green NCAP testen der ÖAMTC und seine Partner regelmäßig neue Automodelle mit verschiedenen Antriebsarten auf ihre Umweltverträglichkeit. Aktuell standen sechs Fahrzeuge auf dem Prüfstand: Audi Q4 e-tron Sportback 50, Genesis GV70 2.5 TGDI, Hyundai Bayon 1.0 TGDI 48V, Peugeot 308 1.2 PureTech 130, Renault Kangoo TCe 130 und VW Caddy 1.5 TSI.

"Bis dato umfasste der Test die Messung und Bewertung von Treibhausgasen, die im Auto entstehen: also 'tank-to-wheel'. Die neue Bewertung 'Well-to-Wheel+' dagegen erfasst ab jetzt auch alle Treibhausgas-Emissionen, die bei der Erzeugung und Verteilung von Kraftstoff und Strom entstehen. ‘Well-to-Wheel’ bedeutet, von der Quelle bis zum Rad", erklärt Max Lang, Fahrzeug- und Umweltexperte beim ÖAMTC. "In weiterer Folge sollen auch die Produktion der Fahrzeuge und Batterien sowie das finale Recycling einfließen – das ist derzeit noch nicht möglich."

Audi Q4 e-tron Sportback 50

Der Audi Q4 e-tron Sportback 50 ist ein reines Elektrofahrzeug mit Allradantrieb und einer Leistung von bis zu 220 kW (299 PS). Das getestete Modell ist die Topversion der Q4-Reihe, in der auch leichtere Modelle und andere Antriebe verfügbar sind. Die große Batterie mit 76,6 kWh ermöglicht bei realen Fahrbedingungen und einer zurückhaltenden Klimaanlagennutzung eine Reichweite von ungefähr 420 Kilometer. Unter winterlichen Verhältnissen (und mit voll geladener Batterie) reduziert sich die Reichweite auf rund 270 Kilometer. Der im Fahrbetrieb emissionsfreie E-Antrieb und die effiziente Energienutzung verhelfen dem Audi zu vollen fünf Sternen.

Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 48V

Der Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 48V verfügt über einen Dreizylinder-Benzinmotor mit einem 48 Volt kleinen Elektromotor und wird daher auch als Mild-Hybrid bezeichnet. Die guten Verbrauchs- und damit Energieeffizienzwerte des kleinen Motors werden leider trotz Partikelfilter von schlechten Schadstoffwerten bei Ammoniak (NH 3 ), Kohlenmonoxid (CO) und Feinstaub-Partikeln (PN) überschattet, sodass der Hyundai nur 2,5 Sterne im Green NCAP erzielt.

Renault Kangoo TCe 130

Die guten Raumnutzungsmöglichkeiten des Hochdachkombis Renault Kangoo TCe 130 mit Benzinmotor bringen bedauerlicherweise den Nachteil einer schlechten Aerodynamik mit sich. Damit sind nur bescheidene Energieeffizienzwerte möglich und vor allem der CO 2 -Ausstoß ist sehr hoch. Die Schadstoffwerte fallen im Test dafür gut aus, daher erreicht der Renault respektable 2,5 grüne Sterne.

VW Caddy 1.5 TSI

Auch der VW Caddy mit 1,5-Liter Turbo-Benzinmotor kämpft als Van aufgrund einer schlechten Aerodynamik mit einem hohen CO 2 -Ausstoß. Die Energieeffizienz liegt im mittleren Bereich, die Schadstoffwerte zeigen ein ambivalentes Bild – gute Stickoxid-Werte (NOx) stehen sehr schlechten NH 3 -Werten gegenüber. Das Ergebnis sind ebenfalls 2,5 von fünf möglichen Sternen.

Peugeot 308 1.2 PureTech 130

Der Peugeot 308 1.2 PureTech 130 hat ebenfalls einen Dreizylinder-Benzinmotor, kombiniert mit einem Partikelfilter. Er punktet mit guten Energieeffizienzwerten und einem moderaten CO 2 -Ausstoß. Aber auch hier kämpft der kleine Motor trotz Partikelfilter mit schlechten Schadstoffwerten (CO, PN), speziell bei hoher Belastung. Das Resultat sind zwei Sterne in diesem Test.

Genesis GV70 2.5 TGDI