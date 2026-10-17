Kleine Zeitung-Büro in Spittal wurde zur Fermentier-Küche

So verwerten Sie Ihren Garten optimal: Zwölf Leserinnen und ein Leser wurden beim Workshop mit David Haider in die Geheimnisse des Fermentierens eingeweiht.

Enthusiastischen Applaus und eine klare Weiterempfehlung aller Teilnehmenden gab es nach dem Workshop mit David Haider vom Grazer Unternehmen „Fermentfreude“ am Samstag in Spittal. Der Empfangsbereich des Kleine Zeitung-Büros wurde für einige Stunden zur Küche, als der Wissenschaftler und Ernährungsberater zwölf Leserinnen und einen Leser in die Kunst des Fermentierens einweihte. Viele verbinden den Begriff zuallererst mit Sauerkraut, dabei sind viel mehr Lebensmittel fermentiert, als man denkt: ein Sauerteigbrot etwa oder ein Joghurt. „Fermentieren heißt, Lebensmittel mit Hilfe von Mikroorganismen wie Bakterien, Hefen oder Schimmelpilzen und deren Enzymen umzuwandeln und das ist auch sehr gesund für den Darm“, erklärte Haider in seinem Theorieteil.

Danach ging es mit Messer und Reibe ans Werk: Für ein buntes Mitbringsel im Einmach-Glas wurde Gemüse geschnippelt, Salz abgewogen und Gewürze wurden dosiert. Karotten, Kohlrabi und Zwiebel wurden mit Lorbeer, Senf- und Pfefferkörnern sowie Salz zu „Mixed Pickles“, Rotkraut, Radieschen, Karotten, Lauch und Apfel ebenso mit Gewürzen und Salz zum „Rotkraut-Kimchi“ verarbeitet. Und spätestens bei der Verkostung von Haiders mitgebrachtem Rhabarber-Sauerkraut, fermentiertem Orangen-Fenchel, Frischkäse mit Salzzitrone und leicht angebratenem Käferbohnen-Tempeh ging ein „Mmmh“ durch die Runde.

„Jetzt weiß ich, wie es schmecken kann“

„Jetzt weiß ich, wie es schmecken kann und wie ich es machen muss“, sagte Maria Weiß aus Spittal nach dem Kurs. „Es war eine tolle Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich beschäftige mich schon länger mit dem Fermentieren und experimentiere gern. Jetzt wird es auch öfter gut ausgehen“, sagte Herbert Ronacher aus Steinfeld schmunzelnd, nicht ohne noch eine Empfehlung abzugeben: „Sauerkraut mit Ananas oder fermentierte Chilisoße, das ist etwas Feines.“

© Camilla Kleinsasser Marlies Unterdörfler aus Radenthein und Stefanie Mussnig aus Lurnfeld nahmen zwei bunte Gläser mit nach Hause

Auch Sylvia Wallner aus Spittal will zu Hause jetzt einiges ausprobieren: „Ich finde es praktisch, dass man das, was man so im Garten hat, durchs Fermentieren anders verwerten kann.“ Susanne Kronfuß hat mit einer Freundin für den Kurs extra den Weg aus Klagenfurt auf sich genommen: „Hier gab es noch freie Plätze. Ich koche und esse gern und lerne gern Neues dazu. Es war eine tolle Präsentation, sehr sympathisch und fachlich breit aufgestellt. Wir werden auch in Graz noch einen Kombuchakurs bei Fermentfreude machen.“ Und ihre Freunde dürfen sich zu Weihnachten auf etwas Fermentiertes von ihr freuen.