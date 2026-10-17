Fermentieren in St. Veit: So viel Wissen steckt hinter einem Glas

15 Leserinnen und Leser lernten beim Workshop mit David Haider vom Grazer Unternehmen „Fermentfreude“ im Büro der Kleinen Zeitung in St. Veit, wie man richtig fermentiert.

„Wer von euch hat schon einmal fermentiert?“ – 15 Augenpaare starren David Haider fragend an. Es wird getuschelt: „War das, was ich getan habe, fermentieren?“, „Habe ich das richtig gemacht?“, ist zu hören. Um genau diese Fragen zu beantworten, hat sich Haider auf den Weg in das Regionalbüro der Kleinen Zeitung nach St. Veit gemacht. Haider ist Wissenschaftler und Ernährungsberater, stammt ursprünglich aus Treffen am Ossiacher See und hat vor rund einem Jahr mit Marcel Raunigg das steirische Food-Jungunternehmen „Fermentfreude“ in der Grazer Grabenstraße gegründet. Neben der Herstellung von eigenen Produkten, fahren die beiden quer durchs Land und bieten Fermentierkurse an. So auch im Regionalbüro in St. Veit.

© Wilfried Gebeneter David Haider ist Gründer vom Unternehmen „Fermentfreude“

© Wilfried Gebeneter Claudia Geyer hat zu Hause schon fermentiert

15 Leserinnen und Leser wollten wissen, wie Bakterien, Hefen und Schimmelpilze richtig eingesetzt werden können, um Lebensmittel länger haltbar zu machen. „Ich bin mit meiner Schwester hier, sie fragte, ob ich mitkomme. Ich habe zu Hause schon einmal fermentiert, aber da lief sehr viel schief“, sagte Kursteilnehmerin Claudia Geyer aus St. Veit. Aus Klagenfurt kam Horst Taferner: „Ich habe zuhause schon viel experimentiert mit Brot und Essig. Und um spezielle Tipps zu bekommen, habe ich mich heute hier angemeldet. Der Workshop ist wirklich super. Es war wirklich spannend.“

© Wilfried Gebeneter Horst Taferner aus Klagenfurt war auch beim Kurs dabei

Mixed Pickles und Kimchi

Doch es blieb nicht nur bei rund 90 Minuten Theorie. Ein Infoblatt informierte über die gängigsten Fermentationstechniken, passende Rezepte lagen parat. Vor den Teilnehmern: Schneidebretter, Rotkraut, Karotten, Lauchzwiebeln, Kohlrabi, Lorbeerblätter, Radieschen, Äpfel und mehr. Es wurde dann geschnippelt, gerieben und mit den Gläsern geklirrt. Immerhin konnte man bei dem Workshop Kimchi und „Mixed Pickles“ herstellen. Kimchi nennt man in der koreanischen Küche die Zubereitung von Gemüse durch Milchsäuregärung. Mixed Pickles ist eine pikant-saure Beilage aus verschiedenem gemischtem Gemüse.

Den Kursteilnehmern wurde auch beigebracht, wo es Fehlerquellen beim Fermentieren gibt und wie die Fermentation am besten gelingt. Zwei Techniken wurden an diesem Nachmittag ausprobiert, einmal mit Milchsäurebakterien in Lake (Salzlake) und einmal Fermentieren mit Reisstärke.

Zum Abschluss folgt dann die Belohnung: Eigens befüllte Gläser, das Verkosten einer fermentierten Brettljause mit angebratenem Käferbohnen-Tempeh, eine Spezialität der „Fermentfreude“. Das Unternehmen verwendet dafür steirische Bohnen, die wegen ihrer Form oder Größe nicht als ganze Ware in die Dose oder ins Verkaufsregal kommen. Durch das Anbraten hatte das Tempeh ein nussiges Aroma.

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