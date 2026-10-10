Grazerin tritt bei Premiere von „Das große Backen Österreich“ an

Die 29-Jährige Alina aus Graz ist eine von acht Hobbybäckerinnen und -bäckern, die sich für die Back-Show qualifiziert haben. Zu sehen ab 27. 10. auf Puls 4.

In Deutschland ist „Das große Backen“ auf Sat.1 ein Dauerbrenner und garantiert solide Einschaltquoten in Millionenhöhe. Jetzt kommt die Show nach dem Vorbild von „The Great British Bake Off“ erstmals auch nach Österreich. „Auf geht’s, back mas!“ hat man beim Privatsender Puls 4 ausgerufen, als Fachjury konnte man die TV-erfahrene Wahlsteirerin Eveline Wild und den Bad Ischler Philipp Zauner gewinnen. Die Moderation hat „Seyffenstein“ Rudi Rubinek übernommen, der am 27. Oktober um 20.15 Uhr den Back-Startschuss gibt.

Acht Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker aus sechs Bundesländern haben sich für die Show qualifiziert, darunter auch zwei Steirerinnen. Neben der 18-jährigen Liana aus Bad Waltersdorf – der jüngsten Kandidatin – ist auch eine Grazerin dabei: Alina (29) arbeitet als Reporterin, backt aber für ihr Leben gern und hat schon als Kind in der Küche mitgeholfen.

1 / 2 Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten für „Das große Backen Österreich“ mit der Jury, Eveline Wild und Philipp Zauner © Puls 4/Jörg Klickermann

Als sie daheim ausgezogen ist, hat sie sich mit Online-Videos immer weiter ins Thema Backen vertieft. „In der Corona-Zeit bin ich ein bisschen zum Nerd geworden und hab mich auch an kompliziertere Rezepte getraut“, berichtet sie. Gerne greift sie Food-Trends auf und arbeitet sie auf ihre eigene, gesündere Weise um. Rezepte sind für sie dabei eher Richtlinie als Gesetz: „Nach Rezept arbeite ich eher selten. Es wird keine Challenge, denn Lesen kann ich zum Glück – aber mich daran halten ist immer so eine Sache.“

Zu gewinnen gibt es den „Goldenen Gugelhupf“. Ausgestrahlt bzw. gestreamt wird „Das große Backen Österreich“ ab Dienstag, 27. Oktober, immer dienstags um 20.15 Uhr auf Joyn und Puls 4.

Steirerin wurde 2017 Zweite

© Sat.1 / Claudius Pflug Bianca Lackner-Wohlgemuth wurde 2017 auf Sat.1 fast Siegerin. 2023 kehrte sie als Profikandidatin zurück

Übrigens, in der deutschen Show war eine Liebocherin sehr erfolgreich: Bianca Lackner-Wohlgemuth wurde 2017 Zweite, kehrte 2022 als Gastjurorin und 2023 als Profi-Kandidatin zurück. Sie betreibt die Auftragskonditorei „Bianca Backt“ und hat ein Backbuch veröffentlicht.