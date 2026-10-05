Pro & Kontra: Ist Cristiano Ronaldo zu Recht vom Nationalteam abgereist?
Nach einem Streit mit Trainer Jorge Jesus ist Cristiano Ronaldo von der portugiesischen Nationalmannschaft abgereist. Hat er richtig gehandelt?
Pro
Mit 234 Länderspielen und 146 Toren ist Cristiano Ronaldo die größte Legende, die der portugiesische Fußball je hervorgebracht hat. Dazu war er maßgeblich an den drei Titeln beteiligt, die die Nation in ihrer Geschichte gewonnen hat. Ihn nicht nur nicht einzuwechseln, sondern ihn auch noch eine halbe Stunde lang aufwärmen zu lassen, grenzt beinahe an eine Verhöhnung. Sollte mit Ronaldo nicht mehr geplant werden, muss ihm Trainer Jorge Jesus die Möglichkeit geben, sich gebührend zu verabschieden. So etwas muss sich die Ausnahmeerscheinung nicht gefallen lassen.
Ihn nicht nur nicht einzuwechseln, sondern ihn auch noch eine halbe Stunde lang Aufwärmen zu lassen, grenzt beinahe an eine Verhöhnung— Stefan Kohlmann
Kontra
Cristiano Ronaldo sagte 2015 in der „Jonathan Ross Show“ auf ITV, dass er seine Karriere einmal „mit Würde“ beenden wolle und nicht etwa in Dubai landen möchte – Gratulation, statt der Vereinigten Arabischen Emirate wurde es Saudi-Arabien. Den würdevollen Abgang, den Lionel Messi am Dienstag in seinem Abschiedsspiel für Argentinien machen wird, hat der 41-Jährige längst verpasst. Dass er ihn nun vielleicht nie bekommen wird, hat er einzig und allein sich selbst zuzuschreiben. Cristiano Ronaldo steht für Portugals Fußball wie sonst niemand, aber er steht nicht über ihm.
Cristiano Ronaldo steht für Portugals Fußball wie sonst niemand, aber er steht nicht über ihm.— Christian Albrecht