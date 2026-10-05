Pro & Kontra: Ist Cristiano Ronaldo zu Recht vom Nationalteam abgereist?

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Mit 234 Länderspielen und 146 Toren ist Cristiano Ronaldo die größte Legende, die der portugiesische Fußball je hervorgebracht hat. Dazu war er maßgeblich an den drei Titeln beteiligt, die die Nation in ihrer Geschichte gewonnen hat. Ihn nicht nur nicht einzuwechseln, sondern ihn auch noch eine halbe Stunde lang aufwärmen zu lassen, grenzt beinahe an eine Verhöhnung. Sollte mit Ronaldo nicht mehr geplant werden, muss ihm Trainer Jorge Jesus die Möglichkeit geben, sich gebührend zu verabschieden. So etwas muss sich die Ausnahmeerscheinung nicht gefallen lassen.