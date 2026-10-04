Bernadette Frech: „Mütter kriegen kein Burn-out, sondern ein Burn-on“

In der aktuellen Episode der Mini-Staffel „Das Kind – eine Zumutung“ bei „fair&female“ geht es um die Erschöpfung von Frauen.

Arbeiten, Kinder, Partnerschaft, Haushalt – und bitte in allem möglichst gut sein. Bernadette Frech, CEO der Online-Plattform Instahelp und selbst dreifache Mutter, erlebt, wie Frauen an diesem Anspruch zunehmend an ihre Grenzen geraten.

Sie sagen: „Ich bin permanent müde. Egal, wie viel ich schlafe.“ Sie sind gereizt, das kleinste Geräusch der Kinder ist zu laut, beim Partner sind sie sofort auf hundert. Viele sagen: „So bin ich eigentlich gar nicht. Ich erkenne mich selbst nicht wieder.“ Dazu kommen enorme Schuldgefühle.

Diese Frauen arbeiten, tragen die Mehrfachbelastung, sind leistungsfähig – und brechen innerlich zusammen. Es ist nicht das klassische Burn-out, bei dem irgendwann gar nichts mehr geht. Sie funktionieren weiter. Immer weiter tun, immer weiter leisten, obwohl sie innerlich eigentlich komplett erschöpft sind.

Bernadette Frech: Viele sind in der „Rush Hour“ ihres Lebens, zwischen 28 und 45 Jahren. Da finden sehr viele Rollen gleichzeitig statt: Mutter, Partnerin, Karriere, teilweise kommen schon pflegebedürftige Eltern dazu. Auffallend ist, dass sehr viele Frauen in einem sogenannten Burn-on-Zustand sind.

Frauen sollen heute arbeiten, als hätten sie keine Kinder, ihre Kinder großziehen, als hätten sie keine Arbeit – und so aussehen, als hätten sie weder Kinder noch Arbeit.

Warum Schuldgefühle? Egal, wo sie sind, glauben sie, nicht genug zu sein. In der Arbeit denken sie, sie leisten zu wenig. Bei den Kindern sind sie nicht genug Mama. Die Partnerschaft ist nicht mehr so, wie sie einmal war. Frauen sollen heute arbeiten, als hätten sie keine Kinder, ihre Kinder großziehen, als hätten sie keine Arbeit – und so aussehen, als hätten sie weder Kinder noch Arbeit.

Was ist dabei die größte Belastung? Ein großer Teil ist Mental Load. Nicht nur das Erledigen von Aufgaben, sondern ständig im Kopf zu haben: Wer braucht wann was? Wann beginnt die Schule? Wer hat Training? Wann ist Logopädie? Wer hat einen Kindergeburtstag? Wer braucht eine gesunde Jause? Das sind Hunderte logistische Aufgaben, die im Kopf stattfinden.

Aber heute teilen doch viele Paare die Aufgaben stärker auf, oder? Das Problem ist: Wenn ich meinem Partner sagen muss, woran er denken soll, habe ich zwar einen Task abgegeben, aber nicht den Mental Load. Und selbst das Einfordern einer gerechteren Aufteilung liegt wieder bei den Frauen. Das ist eine zusätzliche Belastung.