Fall Lukas: Ein Beispiel für „die Entmachtung von Kindern und Müttern“

Seit dem 17. März ist Lukas nicht mehr bei seiner Mutter. Er wurde aus dem Kindergarten in Kärnten nach Niederösterreich gebracht. Ohne Vorwarnung und trotz vielfacher Gefährdungsmeldungen wegen des Vaters. Doch das System schütze den Vater, kritisieren jetzt Frauenschutz-Organisationen und eine Familienrechtsexpertin. Und fordern eine grundlegende Reform des Kindschaftsrechts.

© KLZ / Barbara Haas Digi Lukas beim Spielen an einem Kärntner See. Seit 17. März ist er in Niederösterreich. Vorbereiten oder verabschieden konnte sich der Vierjährige nicht.

Barbara Haas Leitende Redakteurin Frauen & Familie, Podcast-Host von fair&female