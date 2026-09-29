Die Journalistin und Frau von Ex-FPD-Chef Christian Lindner wurde nach der Geburt ihrer Tochter stark angefeindet. In ihrem neuen Buch kritisiert sie veraltete Rollenbilder und „Momfluencerinnen“ auf Social Media.

Franca Lehfeldt (37) musste sich rund um die Geburt ihrer Tochter im vergangenen Jahr einiges anhören. Bereits im Vorfeld wurde die Journalistin als Rabenmutter abgestempelt, weil sie ankündigt hat, bald danach wieder arbeiten zu wollen. Wenige Monate nach der Entbindung musste sie sich für ein Partyfoto rechtfertigen.

„Das Netz kommentierte, als hätte ich mein Kind in Berlin auf die Straße gelegt“, schilderte die 37-Jährige nun dem Magazin „stern“. Die Journalistin ärgerte sich nach eigener Darstellung über veraltete Rollenbilder – und schrieb ein Buch, in dem die Frau von Ex-FDP-Chef Christian Lindner unter anderem sogenannte „Momfluencerinnen“ kritisiert.

Das Netz kommentierte, als hätte ich mein Kind in Berlin auf die Straße gelegt — Franca Lehfeldt

Diese würden mit ihrem Content auf Social Media Druck auf andere Frauen ausüben. „Der digitalen Inszenierung von Mutterschaft als naturgegebener, intuitiver Hingabe ist im Netz kaum zu entkommen. Ich misstraue dieser Vanille-Welt aus Leinen, Morgenlicht und Haferbrei“, sagte Lehfeldt. Auch die Gegenseite, das permanente Klagen über die Mutterschaft, störte sie: „Wer soll dann noch Lust haben, ein Kind zu bekommen?“

© IMAGO/James Zabel Franca Lehfeldt und ihr Ehemann Christian Lindner

„Kindererziehung primär Frage von Arbeitsteilung“

Für Lehfeldt ist Kindererziehung demnach primär eine Frage von Organisation und Arbeitsteilung. Auch wenn sie einräume, dass sie Unterstützung von einer Nanny bekomme.

Vor der Schwangerschaft sprach Lehfeldt dem Bericht nach offen mit ihrem Mann Christian Lindner. Sie wollte früh nach der Geburt wieder arbeiten gehen, habe darauf bestanden, dass man sich gleichberechtigt um das Kind kümmern werde: „Wir haben beide viel zum ersten Mal gelernt, das schweißt zusammen.“

Kindeswohlgefährdung auf Social Media

„Momfluencerinnen“ (auch: „Momfluencer“) sind Mütter, die auf Social-Media-Plattformen wie Instagram, TikTok oder YouTube ihren Alltag, ihr Familienleben und ihre Rolle als Mutter präsentieren. Sie inszenieren sich auf diesen Plattformen und zeigen ihre Kinder beim Aufwachsen.

Experten für Kinder- und Jugendschutz kritisieren die Kommerzialisierung des Privatlebens von Kindern scharf. In einem Rechtsgutachten, das im Auftrag der NGO Campact und des Deutschen Kinderhilfswerks erstellt worden ist, wird festgehalten, dass die Veröffentlichung von Fotos und Videos auf Social Media Kindeswohlgefährdung sein kann. Auf Basis dieses Rechtsgutachtens hat die Kinderkommission des deutschen Bundestags bereits Handlungsempfehlungen an die Bundesregierung weitergegeben. Ziel sei es, dass die Forderungen in letzter Konsequenz in Gesetze münden und Family Influencer in ihrem Handlungsspielraum eingeschränkt werden.