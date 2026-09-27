„Sehr viel, was unter ‚Longevity‘ angeboten wird, ist nicht evidenzbasiert“

Das Menü für ein langes Leben: Diätologin Doris Eglseer weiß, welches Essen unseren Körper und Geist lange gesund bleiben lässt.

„Ein einzelnes Lebensmittel kann zwar gesund sein, aber kein einzelnes Lebensmittel macht die gesamte Ernährungsweise gesund“, sagt Doris Eglseer, Universitätsassistentin und Diätologin an der MedUni Graz. Wenn es um das Thema Longevity – oder Langlebigkeit – geht, dann setzen viele ihre Hoffnungen in sogenannte Superfoods. Diese sollen mit ihren besonderen Eigenschaften dann Mankos der Ernährung ausmerzen – etwa durch eine Vielzahl an sekundären Pflanzenstoffen. Das sieht Eglseer in der Praxis immer wieder. „Superfoods sind natürlich oft wirklich gesund. Aber um lange und gesund zu leben, geht es um das gesamte Ernährungsmuster, um das Regelmäßige.“

Nun, was sollte man regelmäßig auf dem Menüplan stehen haben, um gesund zu altern? Erstens: Die Lebensmittel sollten möglichst in ihrer ursprünglichen Form oder nur wenig verarbeitet sein, etwa unverarbeitetes Fleisch statt Wurstwaren oder Naturjoghurt mit frischem Obst anstatt gezuckerter Fruchtjoghurts. Ähnliche Ernährungsmuster werden auch für sogenannte Blue Zones beschrieben, also jenen Gebieten der Erde, in denen besonders viele hochaltrige Menschen leben. Und zweitens: Dass die Ernährung grundsätzlich pflanzenbasiert ist. Das bedeute nicht, dass man vegan oder vegetarisch leben müsse. Der Großteil des Energiebedarfs sollte mit pflanzlichen Lebensmitteln gedeckt werden, im moderaten Umfang könne man dann tierische Lebensmittel kombinieren. „Diese Art der Ernährung, das wissen wir aus Studien, fördert gesundes Altern“, sagt Eglseer.

Ein Hoch auf die Bohne

Regelmäßig, und zwar laut Empfehlung mindestens drei Mal pro Woche, sollte man Hülsenfrüchte in die Ernährung einbauen. Denn die enthaltenen Ballaststoffe sind wichtig für ein vielfältiges Darmmikrobiom. Außerdem enthalten sie Eiweiß und andere Nährstoffe wie etwa Eisen, Magnesium, Folat, Kalium.Vor allem gibt es Hülsenfrüchte in zahlreichen unterschiedlichen Arten – man kann also nach Lust und Liebe kombinieren. „Käferbohnen sind natürlich in der Steiermark sehr traditionell, ebenso Linsen. In den Blue Zones Süditaliens werden zum Beispiel Saubohnen vermehrt gegessen, in Japan wiederum sind es eher Sojabohnen“, weiß Eglseer. Weiters sollte man vermehrt Vollkornprodukte zu sich nehmen. Auch Nüsse und Samen ergänzen den Speiseplan. Sie liefern gesunde Fette, Ballaststoffe, Eiweiß und je nach Sorte unterschiedliche Vitamine und Mineralstoffe. Auch regionales bzw. saisonales Obst und Gemüse enthalten eine Vielzahl an wertvollen Nährstoffen. Eglseer etwa zieht immer Sprossen zuhause. „Die peppen Salate, Brote und ganze Gerichte schnell auf und sind reich an sekundären Pflanzenstoffen.“

© Privat Diätologin Doris Eglseer

Salzreiche Kost ist schlecht für die Langlebigkeit

„Basiere ich meine Ernährung hauptsächlich auf diesen Nahrungsmitteln, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn ich mal ein Stück Kuchen oder eine Leberkäsesemmel esse – das wird dann meine Alterung nicht rascher voranschreiten lassen.“ Wobei die Diätologin das Wort „Verzicht“ ohnehin nicht so gerne mag. „Es geht um Regelmäßigkeit und komplett auf etwas zu verzichten ist nicht notwendig, wenn man grundsätzlich die richtigen Prioritäten setzt.“ Wobei sie rät, hochverarbeitete Lebensmittel wie Fertiggerichte zu reduzieren, da viele hochverarbeitete Produkte reich an Zucker, Salz oder ungünstigen Fetten sind. Und sie liefern oft viele Kalorien, ohne lange satt zu machen. Auch eher selten sollte man Softdrinks konsumieren und sehr salzreiche Lebensmittel. „Es ist gut belegt, dass eine salzreiche Kost schlecht für unsere Langlebigkeit ist.“

Um die Ernährung gesünder zu gestalten, greifen viele Menschen auf Supplements zurück, mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Produkten, die unter dem Deckmantel „Longevity“ vermarktet werden. „Multivitaminpräparate bringen für gesunde Erwachsene in Bezug auf Langlebigkeit aber nichts, wenn nicht ein Mangel besteht“, sagt die Diätologin. Doch wie wird ein Mangel festgestellt? „Wir machen eine Ernährungsanamnese, schauen uns an, was eine Person isst, checken auch Laborwerte. Und dann, wenn wir einen Mangel feststellen, dann macht eine Supplementierung Sinn.“ Ähnlich verhält es sich mit Infusionen, die aktuell vielerorts vermarktet und angeboten werden. „Sehr viel, was unter ‚Longevity‘ angeboten wird, ist nicht evidenzbasiert“, gibt die Expertin zu bedenken.