cookingCatrin belebt Hadn-Küche im Jauntal mit zeitgemäßen Rezepten

Hadn statt Hype: Während Superfoods gerne um die halbe Welt reisen, wächst im Kärntner Jauntal eine ziemlich vielseitige Antwort darauf. CookingCatrin bringt sie in die Küche.

Manche Lebensmittel brauchen keinen Relaunch, sondern nur jemanden, der wieder mit ihnen kocht. Der Kärntner Hadn ist so ein Fall. Jahrzehntelang hatte Buchweizen kulinarisch ungefähr das Image eines Lodenjankers im Kleiderschrank: traditionsreich, durchaus wertvoll, aber im Alltag holt man ihn eher selten heraus. Dabei wächst im Jauntal ein Lebensmittel, das erstaunlich gut in die Gegenwart passt. Regional, vielseitig, von Natur aus glutenfrei – und geschmacklich deutlich spannender, als es sein Ruf als Sterz-Grundlage vermuten lässt.

Catrin Ferrari-Brunnenfeld, besser bekannt als die Klagenfurter Foodbloggerin cookingCatrin, musste sich trotzdem erst anfreunden. Die gebürtige Lungauerin und Wahlkärntnerin erinnert sich noch gut an ihre erste Begegnung mit Hadnsterz. Ihr damaliges Urteil lässt wenig Interpretationsspielraum: „Wie kann man denn so etwas Grausliches essen?“

Video – So wird es gemacht

Sterz, Milchkaffee, Grammeln – diese Liaison war zunächst keine Liebe auf den ersten Bissen. Erst auf einer kulinarischen Reise durch Südkärnten entdeckte sie, was Buchweizen abseits des Klassikers kann. Die Heimfahrt endete mit einer Idee: Gibt es dazu eigentlich ein zeitgemäßes Kochbuch? Gab es offenbar nicht in jener Form, die sie suchte. Also machte sie eines.

Hadn ist in Südkärnten weit mehr als ein neuer Kandidat fürs Superfood-Regal. Im Jauntal gehört er seit Generationen zur Küche. Sterz, Hadntorte, Kranznudeln, Frittaten oder Reindling erzählen davon, dass man hier schon regional kochte, lange bevor jemand das Wort Regionalität auf Speisekarten druckte. Rund um Neuhaus wird Buchweizen bis heute angebaut und zu unterschiedlichsten Produkten verarbeitet. Und weil Tradition nicht automatisch bedeutet, dass jedes Rezept dringend dekonstruiert werden muss, ließ Ferrari-Brunnenfeld die Klassiker in ihrem Buch von Menschen aus der Region beisteuern. „Die klassischen Rezepte, die darf man nicht angreifen“, sagt sie. Ihre Aufgabe sieht sie eher dort, wo der Hadn noch nicht war.

© Markus Traussnig Buchweizen klingt zunächst nach Reformhaus, Hadn schon deutlich mehr nach Kärnten. CookingCatrin zeigt, warum das traditionsreiche Korn nicht nur gesund ist, sondern auch kulinarisch einiges draufhat.

Zum Beispiel im Risotto. Wobei „Risotto“ streng genommen schon die erste kleine Kärntner Provokation ist: Reis kommt keiner hinein, stattdessen das ganze Buchweizenkorn. Das wird ähnlich zubereitet, braucht aber Hilfe bei der Cremigkeit. Buchweizen besitzt nicht jene Eigenschaften, die klassischen Risottoreis beim Rühren so schön schlotzig werden lassen. Ferrari-Brunnenfeld arbeitet deshalb aktuell mit Kürbispüree.

Buchtipp Catrin Ferrari-Brunnenfeld alias cookingCatrin widmet dem Südkärntner Traditionsprodukt 180 Seiten und mehr als 55 Rezepte – von Hadn-Klassikern bis zu modernen, süßen und pikanten Ideen. Herausgegeben von der Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten – Lavanttal. Hadn – Das Buchweizen Kochbuch, 180 Seiten, 24,90 Euro.

© Markus Traussnig Hadn war schon regional, bevor Regionalität zum Verkaufsargument wurde. CookingCatrin zeigt, warum das Kärntner Traditionsprodukt gerade heute wieder erstaunlich gut auf den Teller passt.

Überhaupt lässt sich Hadn erstaunlich schwer in die Sterz-Schublade zurückdrängen. Das Korn kann gekocht, geröstet, gekeimt oder sogar gepufft werden, das Mehl landet in Brot, Kuchen, Keksen und Kaiserschmarren, dazu kommen Grieß und Buchweizenreis. Geschmacklich bringt er eine nussige, leicht herbe Note mit. Ferrari-Brunnenfeld kombiniert ihn im Herbst mit Kürbis, zu Weihnachten mit Zimt und Lebkuchengewürzen.