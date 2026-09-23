Contra

Lebensmittel haben einen Wert und sollen daher auch etwas kosten. Natürlich darf die Teuerung nicht dazu führen, dass armutsbetroffene Menschen in Österreich Mahlzeiten ausfallen lassen und hungern müssen. Für sie braucht es gezielte finanzielle Unterstützung. Abgesehen davon: Seit Jahren geben heimische Haushalte immer weniger für Lebensmittel aus. Gleichzeitig landet viel zu oft Essen in der Mülltonne, obwohl es noch genießbar wäre. Vor diesem Hintergrund ist gut, wenn der höhere Preis dazu führt, dass nur mehr das gekauft wird, was auch wirklich verspeist wird.