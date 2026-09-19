Alpe-Adria-Newsletter: Finger weg von diesen Geldscheinen!

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Unterirdische Seen, Tropfsteinhöhle und noch viele Geheimnisse: Eine Ausstellung in Udine beschäftigt sich mit der Geschichte der Höhlenforschung in Friaul-Julisch Venetien

Atlantis liegt in der Adria. Nicht das „eine“ sagenumwobene, aber mit großer Wahrscheinlichkeit die eine oder andere Siedlung. Das vermuten Archäologen nach der Veröffentlichung einer Studie über die Beschaffenheit der Region vor Tausenden Jahren. Wo heute Urlauber zwischen Triest, Grado und Venedig aufs Meer schauen und ihr Glas im Sonnenuntergang erheben (manche auch schon tagsüber), lagen einst weite Ebenen, Feuchtgebiete, Lagunen und Flusslandschaften. Sie boten Jägern, Sammlern und später Bauern reichlich Nahrung und dürften für sie „besonders attraktive Lebensräume“ gewesen sein. Dann stieg der Meeresspiegel wiederholt um mehrere Meter und die Siedlungen versanken.

Fündig wurden Unterwasserarchäologen bisher nur bei Umag in Kroatien. Man vermutet aber noch weit mehr im Meer. Halten Sie also beim Schwimmen die Augen offen!

Wasserhose sorgte für Staunen

Wenn Sie eine Wasserhose für den letzten modischen Schrei halten, schauen Sie sich bitte dieses Video an. Es zeigt einen kleinräumigen Wirbelsturm (Fachbegriff: Wasserhose), der bei Genua für Aufsehen gesorgt hat. Passiert ist – bis auf das große Staunen bei Augenzeuginnen und Augenzeugen – nichts.

Warnung vor Trick mit „Geldgeschenk“

Die italienischen Behörden warnen eindringlich vor einer neuen Diebstahlmasche. Betroffene setzen sich in ihr Auto und entdecken an der Außenseite ihrer Windschutzscheibe einen 50-Euro-Schein. Während sie aussteigen, um den meist unter den Scheibenwischern eingeklemmten Geldschein zu holen, haben Diebe im Auto leichte Beute.

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Wer jetzt kommt, macht vieles richtig

Exklusiv vorab: Autor Stefan Maiwald schreibt für die Kleine Zeitung regelmäßig über den Alltag in Grado. Diesmal berichtet er über den Reiz, den die Stadt in der Nachsaison hat, die längst keine Nachsaison mehr ist. Man kann noch baden und sogar das „Wegräumen“ des Strandes wurde verschoben.

Ausstellung beleuchtet das unterirdische Friaul

Vor 100 Jahren dokumentierte das monumentale Werk „Duemila Grotte“ 2000 Höhlen in Oberitalien. Heute sind allein in Friaul-Julisch Venetien fast 9000 bekannt. Gefahrlos erforschen kann man zwei davon im Rahmen einer kleinen, aber feinen Ausstellung in Udine.

Slowenien senkt Steuern auf Heizöl und Sprit

Die slowenische Regierung hat eine dauerhafte Senkung der Steuern auf Treibstoffe und Heizöl beschlossen. Die günstigeren Spritpreise werden den Tanktourismus aus Österreich wohl weiter befeuern. Doch darf man sich auch Heizöl aus Slowenien nach Kärnten oder in die Steiermark liefern lassen? Nein.

Wohnen wie ein Bond-Bösewicht

Die Alpe-Adria-Immobilie der Woche: Am schönen Comer See in Italien steht eine Wohnung in der Villa La Gaeta zum Verkauf. Das Gebäude war Schauplatz im Film „James Bond 007: Casino Royale“. Dort residierte Bösewicht „Mr. White“.

In der Unterwelt der Trajansthermen

„Abtauchen“ können Besucher ab sofort in den Trajansthermen in Rom – zwar nicht im Wasser, aber im Keller. Erstmals sind nun auch unterirdische Teile der gigantischen Anlage mit antiken Fresken und Mosaiken öffentlich zugänglich. Die 60.000 Quadratmeter große Therme wurde auf Geheiß von Kaiser Trajan im Jahr 109 nach Christus eröffnet.