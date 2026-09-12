Wasserhose vor ligurischer Küste lässt Urlauber staunen

Das Naturschauspiel trat am Donnerstag vor dem italienischen Ort Rapallo auf. Wasserhosen sind im Grunde Tornados über dem Wasser.

Vor der italienischen Küstenstadt Rapallo östlich von Genua hat sich am Donnerstag eine massive Wasserhose gebildet. Augenzeugen filmten das Naturspektakel im Golf von Tigullien. Ein gewaltiger, langer Trichter schien die Meeresoberfläche mit dem Himmel zu verbinden. Es wurden keine Schäden gemeldet.

Wasserhosen sind kleinräumige Wirbelstürme über einer Wasseroberfläche, ähnlich einem Tornado über dem Land. Sie bilden sich, wenn kalte Luft auf das warme Meer oder einen warmen See trifft. Dadurch steigt die feuchte Luft nach oben. Wasserhosen erreichen einen Durchmesser von bis zu 200 Metern. Sie sind in der Regel schwächer als Tornados, können aber lokale Schäden verursachen und für Boote zur Gefahr werden.