Ausstellung in Udine beleuchtet das unterirdische Friaul

Vor 100 Jahren dokumentierte das monumentale Werk „Duemila Grotte“ 2000 Höhlen in Oberitalien. Heute sind allein in Friaul-Julisch Venetien fast 9000 bekannt.

Der Ort passt perfekt: In einem Kellerraum des Palazzo Mantica in Udine (eine Höhle war im Stadtgebiet offenbar nicht verfügbar) wird noch bis 27. September die Ausstellung „Le Grotte: tra esplorazione e ricerca – Il patrimonio speleologico del Friuli Venezia Giulia“ über die Höhlenforschung in Friaul-Julisch Venetien gezeigt. Anlass ist ein Jubiläum. 1926, also vor 100 Jahren, haben Luigi Vittorio Bertarelli und Eugenio Boegan das Buch „Duemila Grotte“ („2000 Höhlen“) veröffentlicht. Das monumentale Werk war ein Meilenstein der modernen Höhlenforschung.

Die kleine, aber feine Ausstellung in Udine macht sichtbar, wie körperlich und technisch aufwendig diese Arbeit einst war. Historische Bilder und Ausrüstungsstücke erinnern an eine Zeit, in der Höhlenforscher mit vergleichsweise einfachen Mitteln in Schächte abstiegen, Vermessungen von Hand anfertigten und unter Bedingungen fotografierten, die mit der heutigen digitalen Technik nicht vergleichbar sind.

Höhlenforschung in Friaul-Julisch Venetien Die Ausstellung der Società Filologica Friulana in einem Kellerraum des Palazzo Mantica in der Via Daniele Manin 18/a in Udine hat von Dienstag bis Freitag von 16 bis 20 Uhr geöffnet sowie am Samstag und Sonntag von 10 bis 12 und von 16 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Infotafeln spannen – leider nur auf Italienisch – den Bogen in die Gegenwart, denn der Kataster wächst ständig. Allein heuer wurden bis Ende Juli in Friaul-Julisch Venetien weitere 48 neu erfasste natürliche Höhlen in das Verzeichnis aufgenommen, das damit auf fast 9000 „Löcher“ angewachsen ist. „Weder in Italien noch in Österreich ist die Welt unter Tage vollständig erforscht“, sagt Andreas Langer, Leiter der Fachgruppe Karst- und Höhlenkunde des Naturwissenschaftlichen Vereins für Kärnten. „Das ist eine Aufgabe für Generationen.“

1 / 2 Historische Ausrüstungsgegenstände der Höhlenforscher © Helmuth Weichselbraun

Die Dimensionen der bisherigen Entdeckungen in Friaul sind beachtlich: Das tiefste bekannte Höhlensystem der Region, der Foran del Muss, reicht 1115 Meter in die Tiefe, das Col-delle-Erbe-System bringt es auf Gänge mit einer Gesamtlänge von mehr als 37 Kilometern. Highlight der Ausstellung: Jeder Besucher kann bequem sitzend zum Höhlenforscher werden, ohne sich irgendeiner Gefahr auszusetzen. VR-Brillen ermöglichen einen Tauchgang durch die Quellhöhle Gorgazzo bei Polcenigo und einen 3D-Flug in den knapp 60 Meter tiefen Eingangsschacht der Grotta Noè bei Duino-Aurisina.

1 / 13 Die Quellhöhle Gorgazzo speist den Fluss Livenza © Styria/Helmuth Weichselbraun

Der Kärntner Höhlenforscher Martin Friedl hat die Grotta Noè schon mehrmals „live“ besucht. „50 der 60 Meter sind beim Ab- und Aufstieg frei schwebend am Seil zu bewältigen“, sagt er. „Dafür braucht man schon ein wenig Kondition.“ Zum Glück gibt’s leichter zugängliche Schauhöhlen, die ebenfalls Thema der Ausstellung sind. Mit der fast ganzjährig geöffneten Grotta Gigante bei Triest verfügt Friaul-Julisch Venetien sogar über eine der spektakulärsten Europas. Ihr Hauptsaal ist rund 114 Meter hoch, 280 Meter lang und 76 Meter breit.

Ganz ohne Kondition geht es aber auch in der Grotta Gigante nicht. In die spektakuläre Höhle hinein und wieder heraus führen jeweils rund 500 Stufen, also insgesamt etwa 1000.

Buchtipp Besuchbare Höhlen in Friaul-Julisch Venetien und Slowenien werden im Buch „Vergessene Paradiese – Entdeckungen, Ausflüge, Abenteuer im Alpen-Adria-Raum“ beschrieben. Es ist im Styria-Verlag erschienen und im Kleine-Zeitung-Shop erhältlich.