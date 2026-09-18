Eintritt, Öffis, Parkplätze, Spenden, Umleitungen und WCs: Wissenswertes für ein gelungenes Aufsteirern-Wochenende in Graz.

Vorrang Volkskultur: Am Wochenende ist kein Platz für die Trams in der Herrengasse

Das 25. Aufsteirern am Wochenende (19. und 20. September) in der Grazer Innenstadt bedeutet Feiertage für Volkskulturfans. Gut zu wissen: Ob Tracht oder keine, die Grazer Öffisfahrgäste sind betroffen: von Freitag 19 Uhr bis Sonntag 24 Uhr fährt keine Straßenbahn via Hauptplatz und Herrengasse.

Die Tramlinien 1, 4 und 7 werden über den Andreas-Hofer-Platz geführt. Wer mit der S-Bahn anreist, dem wird geraten, am Knoten Don Bosco auszusteigen. Dort fahren die Buslinien 31E und 32 zum Jakominiplatz ins Zentrum. Den Rummel am Hauptbahnhof kann man sich so ersparen.

Ersatzhaltestellen 1, 4 und 7

Man könnte auch sagen: Die Haltestellen Hauptplatz-Congress und Südtiroler Platz/Kunsthaus sind an den Aufsteirern-Haupttagen keine. Die Ersatzhaltestellen für den 1er, 4er und 7er sind am Andreas-Hofer-Platz (Joanneumviertel) bzw. in der Belgiergasse (Bad zur Sonne). Die Trams fahren weiterhin über den Jakominiplatz, wie die Holding Graz Linien mitteilten.

© Christoph Kleinsasser Blickfang: Rund 30 Stunden Arbeit stecken die Grünraumprofis der Holding Graz wieder in den Blumenschmuck (Gerbera) für den Uhrturmnachbau, der heuer am Anfang der Schmiedgasse steht

Ersatzbusse für 3er und 5er nach Andritz

Den 6er ersetzt die Linie 16, die auch bei Aufsteirern regulär zwischen St. Peter, Jakominiplatz, Andreas-Hofer-Platz und der Smart City fährt. Hingegen muss für die Linien 3 und 5 zwischen Jakominiplatz und Andritz ein Ersatzverkehr mit Bussen verkehren. Die Endhaltestelle Andritz wird ersatzweise in der Andritzer Reichstraße auf Höhe Haus Nr. 40 eingerichtet.

Busse werden umgeleitet

Wichtig für die Passagiere der Buslinie 30: Am Samstag wird der Bus in beiden Richtungen über die Glacisstraße geführt. Die Haltestellen Paulustor, Karmeliterplatz, Trauttmansdorffgasse, Schauspielhaus und Tummelplatz fährt man nicht an.

Alle Nachtschwärmer wird interessieren, dass die Nightlines N1, N2, N7 und N9 am Samstag und Sonntag über den Andreas-Hofer-Platz umgeleitet werden. Details je nach Fahrtrichtung an dieser Stelle.

© Archiv: KLZ/ Nadja Fuchs Bieranstich am Sonntag: Christopher Drexler hält den Rekord mit den meisten Schlägen (48)

Garagen

Einen freien Parkplatz im Zentrum zu finden, wird am Wochenende nicht einfach sein. Die Park & Ride-Garage am Murpark ist eine gefragte Alternative. Wobei dorthin am Samstagabend auch GAK-Fans beim Heimspiel gegen Austria Wien ausweichen. Die üblichen Innenstadtgaragen (Kastner & Öhler, Kunsthaus, Opern- und Burgring etc.) sind geöffnet. Die Pfauengarten-Garage am Karmeliterplatz ist wegen des Rummels nicht die erste Adresse.

Spender drehen am Rad

Aufsteirern ist eine gute Bühne für Spender: Zu Gunsten von „Steirer helfen Steiern“ ist am Wochenende ein Lebkuchenroulette von Casinos Austria (Raubergasse/ Schmiedgasse) ausgestellt, wo man gegen eine freiwillige Spende sein Glück probieren kann. Wiederum laden die karitativen „Oberlandler“ am Samstag zu ihrem 29. Kirtag in den Landhaushof. Und auch am Sparkassenstandl (Hauptplatz) steht der gute Zweck bei der Fotobox im Vordergrund.

© Klz/Nadja Fuchs Die Oberlandler Graz bevölkern wieder den Landhaushof

Eintritt frei?

Vom feierlichen Bieranstich bis zum Zirbenzwergen-Konzert (Hauptplatz): Grundsätzlich ist für Aufsteirern kein Eintritt zu zahlen. Für den Empfang des Landeshauptmanns am Sonntag ist aber eine Einladung notwendig.

Ein Kinderspiel

Volkskultur kennt keine Altersgrenze. Dennoch werden die jungen Besucherinnen sicher eine Freude mit einem Blumen-Haarkranz oder -Armband haben, die am Karmeliterplatz kreiert werden. Dort kann auch Klein gegen Groß antreten: beim Blasrohrschießen des Bogensportvereins Thermenland.

Lehrreich

Mitmachen und -lernen, beileibe keine Fremdwörter beim Aufsteirern: siehe Landwirtschaftskammer (Hammerlinggasse), wo Kochbegeisterte dies- und jenseits der Koralm um die Wette kochen werden (14 Uhr). Im Lesliehof (Joanneumsviertel) wiederum lädt das Volksliedwerk zum Zuhören und Mitmachen ein. Wer am Sonntag unverbindlich tanzen möchte: „Taxitänzer“ warten nahe den Tanzböden in der Herrengasse.

Toiletten

Weil die Innenstadtgastronomen keine rechte Freude mit „WC-Touristen“ haben, stellen die Veranstalter wieder etliche mobile Toilettenanlagen auf: am Mariahilfer-, Karmeliter-, Freiheitsplatz, am Eisernen Tor sowie in der Herren-, Rauber-, Kaiserfeld- und Jungferngasse oder der Hans Sachs Gasse. Nicht zu vergessen: die öffentlichen WCs am Haupt- oder Jakominiplatz.

Außer Konkurrenz

Außer Konkurrenz geben sich die RosaLila PantherInnen in der Herrengasse die Ehre. Am Samstag ist in der Herrengasse um 14 Uhr ein Bieranstich angekündigt. Wer am Sonntag unterdessen Schlager(-Melodien) bevorzugt, dem sei das Volkskundemuseum (Paulustor) empfohlen. Die DJs des „Schlagergarten Gloria“ laden ab 11 Uhr in den Garten des „Gatto im Museum“. Im „Raum117“ (Waagner-Biro Straße 117) trifft man sich unterdessen ab 12 Uhr, um das Urban-Art-Festival „117 Wände“ ausklingen zu lassen.